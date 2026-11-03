Danemarca presează UE să interzică „găinile turbo”, după ce au apărut imagini șocante cu păsările în suferință

3 minute de citit Publicat la 08:49 03 Noi 2026 Modificat la 08:49 03 Noi 2026

95% dintre puii din UE sunt crescuți în prezent în sisteme intensive și provin din rase selecționate pentru a produce carne la cel mai mic cost posibil. Foto: Getty Images

Guvernul de la Copenhaga vrea să interzică la nivel național „găinile turbo” și face presiuni ca speciile de păsări crescute rapid să fie interzise în toată Uniunea Europeană, relatează The Guardian. Măsura din Danemarca vine după ce imagini cu găini în suferință de la unul dintre marii producători din țară au provocat un val de indignare în statul nordic.

Potrivit unui documentar TV2 difuzat săptămâna trecută, producătorul Christian Tvergaard a încălcat legea daneză pentru creșterea animalelor. Găinile primeau doar jumătate din perioada zilnică de întuneric, de care au nevoie, pentru a fi încurajate să mănânce mai mult. Documentarul a inclus imagini filmate cu camera ascunse într-o hală de creștere a puilor din nordul Iutlandei.

Rasa Ross 308, supranumită „găina turbo”, este cea mai răspândită în industria avicolă din Danemarca. Puii din această rasă cresc de la aproximativ 50 de grame la două kilograme în doar 33 de zile. O creștere atât de rapidă poate provoca probleme la nivelul oaselor și organelor animalelor. Alte rase de pui au nevoie de 46 până la 63 de zile pentru a ajunge la aceeași greutate.

Ministrul danez pentru natură și bunăstarea animalelor, Christian Rabjerg Madsen, a spus că îi încurajează pe danezi să nu mai cumpere găini turbo: „Vreau o interdicție la nivel național. Dar este evident că trebuie să analizăm din punct de vedere legal și economic. Acum vom încerca o interzicere națională, apoi una la nivel UE”.

Ca reacție la documentar, crescătorul de animale Tvergaard a recunoscut că a luat unele decizii greșite.

„Privesc în urmă și trebuie să recunosc că am luat unele decizii greșite. Nu există nicio scuză pentru acest lucru, dar pot învăța din greșeli și pot corecta lucrurile pe care nu le-am făcut suficient de bine.

Și am făcut deja acest lucru, atât în ceea ce privește programul de iluminat, cât și o serie de proceduri pe care le aplicăm în halele de creștere, unde am înăsprit atât regulile, cât și programul de lucru”, a spus el.

Propunerea de interzicere a creșterii găinilor turbo câștigă tot mai mult sprijin politic în Danemarca, inclusiv din partea mai multor partide. Reprezentanții industriei avertizează însă că, pentru ca interdicția să fie eficientă, aceasta trebuie să se aplice și puilor importați.

Klement Hinkbøl Ribergaard, directorul general al producătorului de carne de pui Danpo, a declarat: „Dacă doar Danemarca interzice creșterea găinilor turbo, în timp ce magazinele, restaurantele și consumatorii de pe piața daneză pot continua să cumpere carne de pui importată, provenită de la păsări crescute rapid și de o calitate mai mult sau mai puțin îndoielnică, riscăm să ajungem într-o situație în care bunăstarea animalelor nu va avea cu siguranță de câștigat”.

Având în vedere că rasele de pui cu creștere rapidă sunt predominante în întreaga Uniune Europeană, o astfel de interdicție ar reprezenta o schimbare majoră. Potrivit organizației Eurogroup for Animals, 95% dintre puii din UE sunt crescuți în prezent în sisteme intensive și provin din rase selecționate pentru a produce carne la cel mai mic cost posibil, ceea ce a generat o „cursă spre cel mai jos nivel al standardelor”.

„Rasele cu creștere rapidă sunt predispuse în mod natural la suferință, deoarece corpurile lor se dezvoltă atât de repede încât abia mai pot sta în picioare. Voința politică a Danemarcei de a pune capăt acestei practici este un exemplu pe care UE ar trebui să îl urmeze, deoarece reprezintă tocmai progresul de care are nevoie această industrie, unul care e susținut de dovezi științifice”, a declarat Reineke Hameleers, directorul general al organizației.

Britta Riis, directorul executiv al organizației Animal Protection Denmark, a declarat că puii turbo sunt rezultatul unei „forme profund lipsite de etică și grotești de selecție genetică”, care duce la „abuzuri sistematice” și provoacă suferințe considerabile păsărilor.

Organizația cere ca toți puii să fie crescuți pe o perioadă similară celei în care sunt crescuți puii ecologici, respectiv 56 de zile.

Bunăstarea animalelor a ocupat un loc important în dezbaterea publică din Danemarca în ultimele luni. Problema creșterii porcilor a dominat atât de mult ultima campanie electorală pentru alegerile generale, încât scrutinul a fost supranumit „alegerile porcilor”.

Danemarca urmează să pună capăt creșterii nurcilor până în august 2029, după ce actualul guvern a decis să nu solicite o derogare de la normele UE care să permită continuarea acestei practici.