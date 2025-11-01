De ce Casa Albă a lui Trump foloseste meme-uri din jocuri video pentru a recruta agenți vamali

Casa Albă a publicat pe platforma X o imagine generată de inteligența artificială în care președintele apare îmbrăcat în armura legendarului personaj Master Chief. Foto: White House

Ceea ce pare o glumă online s-a transformat într-o strategie politică. În ultimele săptămâni, conturile oficiale ale Casei Albe și ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) din SUA au început să publice meme-uri inspirate din jocuri video celebre – de la Halo până la Pokémon – pentru a promova agenția ICE (Imigrație și Vamă), cunoscută pentru acțiunile sale controversate împotriva migranților, scrie The Guardian.

Totul a început după ce Microsoft a anunțat noul titlu din seria Halo: Campaign Evolved. La scurt timp, Casa Albă condusă de Donald Trump a publicat pe platforma X o imagine generată de inteligența artificială în care președintele apare îmbrăcat în armura legendarului personaj Master Chief, salutând în fața unui steag american din care lipsesc câteva stele. În mâna stângă ține o sabie energetică – arma clasică a extratereștrilor inamici din joc. Textul care însoțea imaginea: „Power to the Players” – sloganul lanțului de magazine GameStop.

Câteva zile mai târziu, Departamentul pentru Securitate Internă a publicat propria sa versiune a meme-ului, folosind imagini din Halo pentru a promova recrutările în rândul agenților ICE. Sub titlul „Stop the Flood”, mesajul compara invazia extratereștrilor din joc cu… fluxul de imigranți din Statele Unite.

„Președintele Trump este singurul lider hotărât să dea puterea înapoi jucătorilor – de aceea este atât de popular printre americani și gameri”, a declarat adjunctul secretarului de presă, Kush Desai.

Microsoft nu a comentat incidentul.

O strategie cu rădăcini vechi în cultura gamerilor

Deși pare o ciudățenie recentă, Donald Trump și aliații săi folosesc cultura gamerilor încă din 2016, când fostul strateg Steve Bannon s-a alăturat primei sale campanii prezidențiale.

Bannon, fost finanțator al unei companii de „gold farming” în World of Warcraft, a înțeles potențialul uriaș al comunității de „bărbați albi, dezrădăcinați”, cum îi numea el – un grup adesea frustrat, dar extrem de activ online.

În 2014, Bannon a observat cum mișcarea Gamergate, un val online de hărțuire împotriva femeilor din industria jocurilor video, a devenit o forță organizată capabilă să treacă din mediul virtual în realitate – prin campanii, amenințări și manipulare.

Când a venit timpul campaniei Trump, Bannon a folosit aceleași metode. „Poți activa armata asta oricând. Intră prin Gamergate și ajung să-l susțină pe Trump”, i-a spus el jurnalistului Joshua Green.

Rezultatul: o rețea de utilizatori anonimi, meme-iști și troli care au inundat internetul cu imagini pro-Trump, glume și atacuri la adresa adversarilor. În timpul alegerilor din 2016, această „armată de meme-uri” a promovat zvonuri despre sănătatea lui Hillary Clinton și a transformat campania într-un spectacol de internet.

Gamerii, o nouă bază electorală

După înfrângerea din 2020, Trump a continuat să curteze această subcultură. Platforma sa, Truth Social, a devenit un loc de întâlnire pentru simpatizanții de extremă dreapta și pentru comunități online inspirate din cultura jocurilor video.

Odată cu revenirea lui Elon Musk la conducerea platformei X (fostul Twitter), scena a devenit și mai favorabilă. Musk, el însuși pasionat de cultura „meme”, a relaxat regulile privind discursul instigator la ură și a redat vizibilitate conturilor suspendate, inclusiv celui al lui Trump.

Astfel, spațiul online s-a transformat într-o arenă de propagandă vizuală, unde jocurile video, umorul ironic și ideologia politică se amestecă într-un limbaj familiar tinerilor bărbați care petrec ore în mediul digital.

Când propaganda poartă armura lui Master Chief

Campania de recrutare pentru agenți nu s-a oprit la Halo. Luna trecută, Casa Albă și DHS au publicat un clip pe TikTok cu imagini din raidurile ICE, montate pe coloana sonoră din Pokémon, cu sloganul „Gotta catch ’em all!” („Trebuie să-i prindem pe toți”).

Compania Pokémon International a confirmat pentru BBC că nu și-a dat acordul pentru utilizarea melodiilor și imaginilor sale, însă videoclipul este în continuare activ pe conturile oficiale.

Prin aceste postări, administrația Trump a reușit să combine nostalgia gamerilor, umorul digital și naționalismul populist într-o formă de comunicare care prinde puternic în mediul online – dar care stârnește și critici masive.

Pentru mulți jucători americani, este o rușine să vadă cum simbolurile preferate din copilărie sunt folosite pentru a promova o ideologie care compară imigranții cu extratereștrii paraziți sau susține că diversitatea duce la incompetență.

În timp ce companiile de jocuri evită să comenteze, asocierea dintre cultura gamerilor și discursul radical de dreapta devine tot mai evidentă.

„Cu cât administrația Trump se folosește mai mult de simbolurile jocurilor video și de limbajul meme-urilor, cu atât întreaga industrie riscă să fie identificată cu politica dreptei americane,” notează analiștii media.