De ce începe Uniunea Europeană să se teamă de dependența energetică de SUA, după ruptura de Rusia

După declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a înlocuit o parte din gazele livrate prin conducte din Rusia cu LNG provenit din Statele Unite. sursa foto: Getty

Vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă de politica în domeniul concurenței a avertizat, marți, că blocul comunitar riscă să înlocuiască o vulnerabilitate cu alta, pe fondul creșterii accelerate a importurilor de gaze naturale lichefiate din SUA. Bruxelles-ul caută să își diversifice sursele de energie, însă tentația unei soluții rapide riscă să creeze o nouă dependență structurală, relatează Bloomberg, citat de Agerpres.

„Ştim că nu ne putem baza pe gazele ruseşti şi că ar trebui să fim atenţi să nu ne bazăm prea mult pe gazele americane”, a declarat Teresa Ribera într-un interviu acordat pentru RTE Radio.

În paralel, Washingtonul a exercitat presiuni pentru creșterea achizițiilor europene, iar un acord comercial semnat anul trecut include un angajament de cumpărare de energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028.

Declarațiile Teresei Ribera vin într-un moment delicat, marcat de poziționarea președintelui american Donald Trump față de Groenlanda. Deși liderul de la Casa Albă a promis că nu va recurge la forță pentru a prelua teritoriul, acordul său „cadru” cu NATO prevede staționarea de rachete și acordarea unor drepturi miniere companiilor americane, cu scopul declarat de a ține la distanță interesele Chinei.

În plus, acest aranjament este condiționat de respectarea promisiunii de a nu impune tarife comerciale împotriva statelor europene.

Anul trecut, UE a decis accelerarea procesului de eliminare a gazelor rusești și ruperea legăturilor cu fostul principal furnizor de combustibili fosili.

În paralel, companiile energetice urmăresc îndeaproape strategia europeană de diversificare a surselor și de extindere a capacităților de producție din surse regenerabile, în contextul obiectivului asumat de neutralitate climatică până în 2050.

Potrivit unui raport publicat la începutul acestei luni de Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, dacă Europa își va onora toate contractele de achiziție de LNG din SUA, iar eforturile de reducere a cererii de gaze nu vor da rezultate, până în 2030 aproximativ 80% din importurile de gaze ale UE ar putea proveni din Statele Unite, comparativ cu 57% estimate pentru 2025.

În prezent, Uniunea Europeană se bazează încă pe Rusia pentru aproximativ 15% din aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate, ceea ce face din Rusia al doilea cel mai mare furnizor de LNG al Europei, după SUA.

„Unul dintre motivele pentru care trebuie să producem mult mai multă energie proprie este că nu este bine să depindem fundamental de nicio ţară din lume pentru aprovizionarea cu energie. Aşadar, trebuie să fim foarte atenţi ca acum, când renunţăm la energia rusească, să nu înlocuim această dependenţă cu alte dependenţe”, a declarat, luni, comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen.