De ce nu au mers hidranții în Los Angeles. Primărița e acuzată că a tăiat bani de la pompieri și că era în Ghana când a izbucnit focul

Incendiile devastatoare din Los Angeles nu sunt încă ținute sub control. Președintele Joe Biden a anunțat, joi seara, că peste 400 de pompieri federali, peste 30 de elicoptere și avioane de stingere a incendiilor și opt avioane C-130 ale Departamentului de Apărare sunt trimise în California pentru a ajuta la stingerea focului. Bilanțul morților a crescut la șase, în timp ce primărița din Los Angeles, Karen Bass, este în mijlocul unui scandal, din cauza unei vizite în Ghana chiar în timpul incediilor devastatoare, potrivit CNN.

Karen Bass se confruntă cu critici privind o călătorie în străinătate și reducerile bugetare făcute cu luni în urmă care au afectat departamentul de pompieri al orașului.

Incendiul din cartierul Palisades a izbucnit în jurul orei 10:30 pe 7 ianuarie, în timp ce Bass se afla în Ghana, participând la inaugurarea președintelui John Dramani Mahama, ca parte a unei delegații prezidențiale a SUA. Călătoria, anunțată de Casa Albă la începutul acestei luni, a coincis cu extinderea rapidă a incendiului, alimentat de vânturi intense care au împiedicat temporar eforturile aeriene de stingere a incendiilor.

Joi, Bass a subliniat natura „fără precedent” a incendiilor și și-a apărat deciziile luate în timpul crizei. Ea a insistat că „obiectivul ei numărul unu” este protejarea vieților și salvarea caselor.

Nu este clar când Bass a fost informată despre incendii și a decis să se întoarcă în California. Dar la întoarcerea ei miercuri, Bass a fost confruntă la aeroport de un reporter Sky News, care a întrebat dacă le datorează scuze locuitorilor pentru absența ei în timpul incendiilor. Aceasta a refuzat să răspundă, în timp ce reporterul o urma pe pasarela.

Miercuri seara, Bass le-a spus reporterilor că a fost în „contact constant” cu oficialii locali și federali care au organizat răspunsul la incendii în timp ce se întorcea în Statele Unite.

„Am stat la telefon în avion aproape tot zborul. Deci, deși nu eram fizic aici, am fost în contact cu mulți dintre cei care erau aici până când am aterizat, am mers imediat în zona de incendiu și am văzut ce s-a întâmplat în Pacific Palisades”, a spus Bass.

Între timp, numărul morților a crescut la șase. Nu au fost comunicate alte detalii cea de a șasea victimă.

Peste 400 de pompieri federali, peste 30 de elicoptere și avioane de stingere a incendiilor și opt avioane C-130 ale Departamentului de Apărare sunt trimise în California de Sud, a declarat joi președintele Joe Biden.

În plus, secretarul apărării a autorizat 500 de militari care să ajute la curăţarea terenului.

„Am ordonat departamentului să continue să lucreze cu guvernatorul (Gavin) Newsom pentru a identifica resurse suplimentare care pot fi furnizate pentru siguranța și securitatea publică”, a spus Biden.

Președintele a promis că administrația va continua să ofere „fiecare resursă pe care o găsim potrivită pentru a ajuta guvernatorul și oamenii”.

Lipsa energiei electrice a cauzat lipsa de apă în hidranții

Unii hidranți din Los Angeles nu au avut apă din cauza lipsei de energie, pe care oficialii lucrează să o rezolve, a declarat joi președintele Joe Biden.

Utilitățile au întrerupt curentul îngrijorați că liniile electrice ar putea declanșa un incendiu, a spus el.

„Când au făcut asta, a întrerupt capacitatea de a genera pomparea apei. Aceasta este ceea ce a cauzat lipsa apei în acești hidranți”, a spus Biden, adăugând că pompierii aduc generatoare în zone pentru a facilita pomparea apei.

Imagini surprinse din satelit arată efectul devastator al incendiilor care au izbucnit în Los Angeles, unde peste 100.000 au fost evacuați din calea flăcărilor.

Cartierul vedetelor a fost distrus aproape complet, iar flăcările se apropie de semnul Hollywood. Tom Hanks și Ben Affleck se numără printre cei evacuaţi, în timp ce Anthony Hopkins, Billy Crystal sau Paris Hilton au rămas deja fără casele de zeci de milioane de dolari.

Cel puțin cinci incendii separate mătură părți ale orașului și zonele din apropiere. Incendiul din Palisades a devenit deja cel mai distructiv incendiu care a lovit vreodată Los Angeles.

