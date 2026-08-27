De ce trebuie Samsung să plătească milioane companiei Swatch, deși aplicațiile erau făcute de alții

2 minute de citit Publicat la 08:00 27 Aug 2026 Modificat la 08:00 27 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Samsung va trebui să plătească 11,6 milioane de dolari grupului elvețian Swatch, după ce un tribunal din Londra a stabilit că gigantul sud-coreean a găzduit în magazinul său de aplicații clone digitale ale unor ceasuri de lux precum Omega, Breguet și Tissot, scrie Financial Times.

Samsung a fost obligată să plătească grupului Swatch 11,6 milioane de dolari, după ce un judecător a stabilit că găzduirea unor clone digitale ale unor ceasuri de lux în magazinul său de aplicații pentru smartwatch a fost „foarte dăunătoare” pentru producătorul elvețian.

Înalta Curte din Londra a acordat miercuri despăgubiri pentru încălcarea mărcilor comerciale, după ce a constatat că aplicațiile imitau designurile unor branduri din grupul Swatch, printre care Breguet, Blancpain, Omega, Longines și Tissot.

Suma este mult mai mică decât cele 170 de milioane de dolari cerute de Swatch, deși Samsung insistase că firma elvețiană nu suferise niciun prejudiciu și că i-ar fi datorat doar o sumă simbolică, de 300 de dolari.

Cea mai mare parte a despăgubirii de 11,6 milioane de dolari a fost acordată pentru prejudiciul adus intereselor Swatch prin simpla afișare a numelor brandurilor în magazinul de aplicații Galaxy, indiferent dacă utilizatorii au descărcat sau nu aplicațiile. Acestea fuseseră create de terți, nu de compania sud-coreeană.

Judecătorul Smith a comparat situația cu așezarea unor produse-contrafăcute pe rafturile unui supermarket fizic și a acordat 10 milioane de dolari pentru „încălcările prin expunerea în magazin”.

„Folosirea brandurilor grupului Swatch pe rafturile de supermarket ale Samsung (ca să folosesc analogia fizică), disponibile pentru descărcare gratuit sau pe bani puțini, este, în opinia mea, foarte dăunătoare pentru interesele patrimoniale ale grupului Swatch”, a stabilit judecătorul. „Prețul scăzut este înjositor pentru brandurile pe care grupul Swatch caută să le promoveze”.

Înalta Curte stabilise încă din 2022 că Samsung se face vinovată de încălcarea mărcilor comerciale în perioada octombrie 2015 – februarie 2019, iar compania a pierdut și apelul ulterior. Anul acesta a avut loc o procedură separată pentru a stabili valoarea despăgubirilor.

Deși aplicațiile fuseseră create de dezvoltatori terți, Samsung a fost considerată răspunzătoare în parte pentru că ea controla procesul de verificare a aplicațiilor și, totodată, își promova ceasurile inteligente cu cadrane atrăgătoare.

Swatch a declarat în fața instanței că aplicațiile – descărcate în Marea Britanie și în UE de circa 160.000 de ori – erau „imitații” ale cadranelor sale exclusiviste și reprezentau o „însușire pe scară largă” a unor mărci „valoroase și atent protejate”.

Avocații Samsung au susținut că pretenția Swatch era „extravagantă” și nu avea „nicio legătură cu prejudiciul suferit”. Compania a afirmat că „nu își dorea” acele aplicații în magazinul Galaxy și că le-a retras „imediat ce problema a fost semnalată”.

„Analizăm cu atenție hotărârea Înaltei Curți și vom lua în calcul toate contramăsurile posibile, inclusiv un apel”, a transmis Samsung miercuri, într-un comunicat de presă.

La rândul său, Swatch a afirmat că Samsung „a încercat în repetate rânduri să minimalizeze amploarea și gravitatea încălcărilor, bagatelizând compensația datorată brandurilor binecunoscute ale grupului”.

Compania elvețiană a precizat că a intentat un proces împotriva Samsung și în Statele Unite, suspendat însă până la soluționarea cazului din Anglia.