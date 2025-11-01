De faţă cu Mark Zuckerberg, artista Billie Eilish le-a cerut bogaţilor "să-și doneze banii": "De ce eşti miliardar?"

1 minut de citit Publicat la 07:00 01 Noi 2025 Modificat la 07:00 01 Noi 2025

De faţă cu Mark Zuckerberg, artista Billie Eilish le-a cerut bogaţilor "să-și doneze banii": "De ce eşti miliardar?". Sursa foto: Profimedia Images

Cântăreața americană Billie Eilish a îndemnat, miercuri, miliardarii lumii să „doneze banii”, la Premiile Innovator ale Wall Street Journal, de la New York, potrivit BBC.

„Dacă ești miliardar, de ce ești miliardar?”, a întrebat cântăreața în timpul discursului de acceptare, într-o sală în care se aflau miliardarii Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și regizorul american George Lucas.

„Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune, poate să-i dai unor oameni care au nevoie de ei”, a spus ea.

Billie Eilish a dezvăluit că va dona 11,5 milioane de dolari din turneul său Hit Me Hard and Soft către diverse organizații și organizații caritabile.

Cât câștigă primii 4 bogați ai lumii, americanii Musk, Bezos, Zuckerberg și Ellison

Averea combinată a miliardarilor lumii a crescut cu 2.000 de miliarde de dolari în 2024, echivalentul a 5,7 miliarde de dolari pe zi, ceea ce înseamnă că a avansat cu un ritm de trei ori mai mare decât în 2023, a anunţat luni ONG-ul Oxfam.

Într-un raport intitulat "Jefuirea continuă", Oxfam susţine că, numai în ultimul an, aproape patru noi miliardari au apărut în medie în fiecare săptămână, cifră pe care organizaţia o contrapune cu datele privind sărăcia de la Banca Mondială, care estimează că numărul persoanelor care trăiesc cu mai puţin de 6,85 dolari pe zi abia s-au schimbat comparativ cu 1990.

În 2024, erau 2.769 de miliardari la nivel mondial, în creştere faţă de 2.565 în anul precedent, iar averea lor combinată a crescut de la 13.000 de miliarde de dolari, până la 15.000 de miliarde de dolari în doar 12 luni. Este a doua cea mai mare creştere a bogăţiei combinate a miliardarilor înregistrată într-un singur an.

1.000 de miliarde de dolari este deja averea cumulată a primilor patru cei mai bogaţi oameni de pe planetă, toţi americani şi toţi din domeniul tehnologiei: Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) şi Larry Ellison (Oracle).