De teama Rusiei, Comisia Europeană vrea să lanseze a doua schemă SAFE prin care susţine statele în consolidarea Apărării

Comisia Europeană vrea să lanseze a doua schemă SAFE prin care susţine statele în consolidarea Apărării. Sursa foto: Armata României/ Facebook

Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seară, la un eveniment găzduit de Politico la Bruxelles, că schema iniţială de 150 de miliarde de euro a fost atât de solicitată încât unii membri ai UE cer acum o a doua versiune.

Cei doi oficiali ai UE, vorbind sub condiţia anonimatului pentru a discuta deliberările interne, au declarat că executivul european analizează activ această idee.

În cadrul schemei SAFE, UE a împrumutat în comun bani de pe piaţă pentru a-i oferi tot sub formă de credit guvernelor UE pentru proiectele lor de apărare. Pentru majoritatea ţărilor care nu au un rating de credit AAA, aşa cum are UE, acest lucru înseamnă economii majore.

Împrumuturi de până la 45 de ani

În plus, împrumuturile pot fi pe o perioadă de până la 45 de ani şi au o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea principalului.

Comisia a primit cereri de împrumuturi în valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro în cadrul schemei SAFE existente, ceea ce sugerează că există o cerere puternică pentru o a doua versiune, a declarat unul dintre oficiali. Însă acesta a precizat că este prea devreme pentru a spune câţi bani ar putea fi disponibili în cadrul unei a doua scheme.

"Cred că va trebui să dezvoltăm acest instrument. Întrebarea este când", a spus oficialul, sugerând că anul viitor ar putea fi momentul ideal. "Există argumente legitime cu privire la motivul pentru care este important să îl avem", a adăugat sursa.