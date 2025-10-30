Decizie controversată în Germania: un afgan care a ucis un copil și un adult cu cuțitul a scăpat de închisoare. A spus că aude voci

1 minut de citit Publicat la 16:44 30 Oct 2025 Modificat la 16:44 30 Oct 2025

Afganul nu va face închisoare, după ce judecătorul a decis că nu este responsabil din punct de vedere penal. Sursa foto: Gettyimages

Un migrant afgan care a atacat cu cuţitul mai mulți copii într-un parc din orașul german Aschaffenbourg în luna ianuarie, ucigând un minor şi un adult, va fi internat într-un centru psihiatric, scrie Agerpres, care citează AFP și DPA.

Instanța germană care a judecat cazul a considerat că făptașul nu poate fi tras la răspundere penală din cauza unei afecțiuni psihice, adaugă agențiile citate.

Atacul din acest oraş bavarez a fost la momentul respectiv un subiect principal în campania electorală pentru alegerile legislative desfășurate în luna februarie.

Crimele comise de afgan au acutizat dezbaterile privind migrația și au fost speculate politic de forțele de extremă dreapta.

Presa a aflat că acest migrant, în vârstă de 28 de ani și prezentat sub numele de Enamullah O., ar fi trebuit să fi fost de deja expulzat în Bulgaria la momentul atacului, în virtutea regulamentului Dublin.

Acesta prevede returnarea solicitanților de azil în primul stat membru al UE unde au fost înregistrați, însă în cazul afganului acest lucru nu s-a întâmplat.

Cum a decurs atacul din ianuarie

Pe 22 ianuarie, înarmat cu un cuțit de bucătărie, migrantul afgan a un grup de copii într-un parc din Aschaffenbourg.

Un băiat în vârstă de doi ani a fost înjunghiat mortal, la fel și un bărbat german în vârstă de 41 de ani care a sărit în ajutorul copiilor atacați.

S-au înregistrat şi trei răniți: o fetiță în vârstă de doi ani, o femeie şi un alt bărbat.

Atacatorul a fost inculpat pentru crimă şi tentativă de omor.

Însă judecătorul tribunalului regional din Aschaffenburg a stabilit că acuzatul nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal.

Conform expertizei psihiatrice invocate de judecător, afganul suferă de schizofrenie paranoidă şi a spus că a auzit voci care i-au ordonat să atace.

Afganul va fi internat într-un centru psihiatric și va putea fi eliberat, în funcție de decizia medicilor

"Nu există o explicație psihologică normală a gestului său", a spus judecătorul Karsten Krebs, care a atribuit atacul unei "faze psihotice acute a schizofreniei".

"Victimele au fost alese la întâmplare", a adăugat magistratul.

Jurnaliștii germani au consemnat că ancheta nu a relevat nicio motivație politică sau religioasă în cazul crimelor din Aschaffenbourg.

Presa internațională mai notează că afganul va fi internat într-un azil psihiatric, unde, teoretic, ar putea rămâne toată viața.

El va fi însă reevaluat periodic şi este posibil să fie eliberat în cazul în care medicii decid că sănătatea sa psihică s-a ameliorat.