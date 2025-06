„Deja așteptam să tragă în mine”: Mărturia elevului român care s-a ascuns în timpul atacului armat de la școala din Austria

Un elev român a reușit să se ascundă în timpului atacului sângeros de la școala din Austria / Foto: Antena 3 CNN

Un elev român a reușit să se ascundă în timpului atacului sângeros de la școala din Austria. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, băiatul povestește clipele de groază prin care a trecut și spune că se afla în sala de sport când a auzit țipete și a fugit speriat, convins că nu va scăpa cu viață.

Finias Ștrang spune că era în sala de sport, la sfârșitul orei, când a început haosul. A auzit țipete, s-a speriat și a fugit să se ascundă.

„Eu eram în sala de sport, aveam sport cu toată clasa și deja ora se încheia și am strâns deja toate lucrurile ca să putem să mergem în pauza mare și când am strâns tot, eu cu profesoara mea de sport am vrut să ducem afară căruciorul cu lucrurile de sport și în momentul în care ea a deschis ușa au început niște oameni să strige la noi să ridicăm mâinile în sus și profesoara mea s-a panicat.

Eu când am auzit că strigă cineva să ridicăm mâinile în sus am știut că nu e ceva bine și am luat-o la fugă spre sala din spate. Am vrut să fug spre camera aia să mă ascund pentru că am știut că ceva nu e bine. Deja așteptam să tragă în mine pentru că am știut că nu aveam șanse și doar m-am uitat o dată în spate și am văzut pe vesta lor că scrie Poliția și m-am liniștit un pic și am zis: Ok, nu e cineva rău intenționat.

M-am întors înapoi și au strigat toți la noi mâinile sus și să ne apropiem spre ei. Am ieșit toți din sală și au zis să mergem sus, că noi eram cu două etaje mai jos și am urcat toți pe trepte. Apoi au făcut coloană de poliție și am mers noi între ei, am fost asigurați, și toți țipau să mergem sus, să ieșim pe ușă. După ce am ieșit afară au țipat toți polițiștii să mergem la o hală mare de lângă școală pentru că acolo eram în siguranță, apoi am fugit toți spre hala aia.

Când am ajuns la parter, chiar atunci oamenii ăia și-au pus halatul alb pe ei și era sânge pe jos, dar eu nu am văzut”, a declarat elevul român, pentru Antena 3 CNN.

„În momentul de față, nu mă simt în siguranță la școală”

În continuare, băiatul a povestit ce s-a întâmplat după ce a fugit din mijlocul haosului și cum a trăit acele momente de groază.

„Când am ajuns în hală m-a întrebat o colegă dacă am văzut-o pe profesoara împușcată și dacă era sânge pe jos și am zis că nu. Fiecare fugea cu frică, am fugit toți când am putut de tare. În momentul era voiam doar să fug și am vrut să fiu cât de departe de școală că am știut că acolo nu-i sigur.

În timp ce fugeam, o colegă a avut un atac de panică și nu a mai putut să respire și m-am oprit să o ajut și după am fugit din nou în hală. Înainte să intrăm din nou în hală ne-au controlat polițiștii dacă avem ceva la noi și apoi ne-au lăsat în hală. Am așteptat acolo cam 4 ore pentru că polițiștii tot chemau clase și interoga pe fiecare în parte. N-am crezut că există așa ceva. Acum, în momentul de față, nu mă simt în siguranță la școală”, a mai declarat Finias Ștrang.

Bilanțul morților a ajuns la 11

Bilanţul celor care şi-au pierdut viaţa în urma celui mai grav atac armat din istoria Austriei a ajuns la 11. Alţi 12 oameni au fost răniţi, dintre care cel puţin unul este în stare gravă.

Atacatorul, un tânăr de 21 de ani, a fost elev al școlii, dar nu îşi terminase studiile. După atacul armat, acesta s-a sinucis. Din primele informații, ar putea fi un act de răzbunare pentru că fusese victima bullyngului în trecut.

Poliția spune că atacatorul a folosit două arme asigurate la locul crimei, ceea ce, spun ei, se bazează pe cunoștințele forțelor de poliție.

Autorităţile au confirmat că atacatorul nu era în vizorul poliţiei înainte de atacul de astăzi. Conform informațiilor obţinute până în prezent, poliția spune că acesta deținea în mod legal cele două arme de foc folosite în atac și avea, de asemenea, un permis de port-armă.

Atacatorul ar fi lăsat şi un bilet de adio şi un mesaj video pentru mama sa.

În urma tragediei, autorităţile din Austria au decretat trei zile de doliu naţional. Azi, la ora locală 10:00 (09:00 BST), va fi ținut un minut de reculegere la nivel național în memoria victimelor.