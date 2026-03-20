O româncă din Italia s-a dus să bea o cafea la un bar și s-a trezit că a câștigat 500.000 de euro

Românca a cumpărat lozul câştigător într-un bar aflat într-un centru comercial, în apropierea intrării pe autostradă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 40 de ani, din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila, Italia, a câștigat 500.000 de euro cu un loz de 5 euro cumpărat la un bar după ce a băut o cafea împreună cu soțul ei.

Femeia a aflat pe loc că este câştigătoarea marelui premiu, însă nu i-a venit să creadă şi a preferat să aştepte confirmarea oficială înainte să sărbătorească, relatează Il Messaggero.

Românca a cumpărat lozul într-un bar aflat într-un centru comercial, în apropierea intrării pe autostradă. Românca a achiziţionat un loz de tip „Color Puzzle”, când se afla ca în orice altă zi la bar: „Nu mă așteptam. Am cumpărat un loz, doar ca să joc. Când am văzut suma pe bilet, am cerut lămuriri la agenție și mi s-a confirmat: eu câștigasem”.

Biletul a costat 5 euro, iar suma obținută a fost de 500.000 de euro.

Patronul barului a spus că femeia este cunoscută în oraș și că trăiește acolo de multă vreme alături de soțul ei: „Femeia, pe care o cunoaștem, este superstițioasă și încă nu crede că a câștigat. Așteaptă să vină comunicarea oficială, peste vreo patruzeci de zile, înainte să sărbătorească”.

Acesta a adăugat că este vorba despre „un cuplu de români bine integrat în oraș”, care vine des la bar pentru cafea și că uneori aceştia mai cumpără lozuri.

Pentru respectivul bar, premiul este fără precedent. Proprietarul a declarat că, de-a lungul anilor, în bar s-au mai înregistrat şi alte câștiguri, dar mai mici: 5.000 de euro sau 10.000 de euro la jocul, însă niciodată o sumă atât de mare.

După anunțarea premiului, mulți clienți au venit ca să îşi încerce norocul. Proprietarul barului a precizat că astfel de lozuri se vând în număr mare în fiecare zi, pentru că mulți speră la o schimbare bruscă a vieții.

„Color Puzzle” este cel mai nou joc lansat de Agenția Vămilor și Monopolurilor din Italia, fiecare bilet costă 5 euro, iar premiul cel mare este de 500.000 de euro.