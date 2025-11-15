Doar 20% din cetățeni sunt mulțumiți cu democrația în Franța și SUA. Care e situația în alte țări și câți vor o schimbare radicală

2 minute de citit Publicat la 00:12 15 Noi 2025 Modificat la 00:16 15 Noi 2025

Afișe electorale vandalizate în Franța. Francezii, cu doar 19%, sunt printre cei mai nemulțumiți de starea democrației în țara lor. Sursă colaj foto: Getty Images

Satisfacția față de democrație este sub 50% la nivelul populației în opt din nouă țări occidentale chestionate într-un sondaj amplu.

De asemenea, în șase țări, cetățenii optează în procentaje mai mari de 50% pentru o "schimbare radicală", scrie The Guardian, care citează o cercetare Ipsos.

Aceasta a fost realizată pe aproape 10.000 de persoane din Croația, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia, Marea Britanie și SUA.

Ca impresie generală, sondajul a relevat că satisfacția față de democrație este scăzută în toate țările, cu excepția Suediei, și că există îngrijorări profunde cu privire la starea viitoare a politicilor electorale.

"În ciuda unui sprijin puternic pentru idealurile democratice în multe țări, publicul este în mod clar dezamăgit de modul în care democrația funcționează în practică și îngrijorat de viitorul acesteia", a declarat Gideon Skinner, director în cadrul Departamentului de Politică al Ipsos din Marea Britanie.

Doar 18% dintre cetățenii din Croația, 19% dintre francezi și 20% dintre cei din SUA au declarat că sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în țara lor.

Procentaje mici au mai fost consemnate în Marea Britanie (26%), Spania (27%) și Italia (29%).

Situația a fost mai echilibrată în Olanda (36% mulțumiți, 37% nemulțumiți) și Polonia (40% mulțumiți, 31% nemulțumiți).

Suedia a fost singura țară din sondaj în care majoritatea (65%) s-a declarat mulțumită de modul în care funcționează democrația.

Cei mai mulți dintre participanții la sondaj spun că starea democrației în țările lor s-a înrăutățit în ultimii ani

În cele nouă țări, mai mulți oameni au spus că democrația s-a deteriorat, în loc să se îmbunătățească, în ultimii cinci ani.

În Franța (81%) și Olanda (76%), țări ale căror guverne s-au prăbușit în cursul anului, respondenții au considerat în proporție covârșitoare că modul în care funcționează democrația s-a înrăutățit.

Majorități clare în SUA (61%), Spania și Regatul Unit (câte 58% fiecare) au împărtășit aceeași opinie.

În Polonia, 42% au considerat că situația s-a îmbunătățit, iar 30% au spus că s-a înrăutățit.

Legat de viitor, perspectivele se mențin negative: cu excepția Suediei, s-au declarat îngrijorați de evoluția democrației în următorii cinci ani 86% dintre participanții la sondaj din Franța, 80% dintre cei din Spania, 75% din Regatul Unit și Polonia, 74% dintre olandezi, 73% dintre respondenții din Croația, 69% dintre cei din SUA și 64% dintre cei din Italia.

Dezinformarea și corupția, identificate drept cele mai mari pericole

Știrile false, lipsa de responsabilitate, extremismul și corupția au fost enumerate de participanții la sondaj ca principalele amenințări.

Dezinformarea a fost indicată drept cel mai mare pericol în Franța (56%), Regatul Unit (64%), Suedia (67%), Olanda (75%) și Polonia (76%).

În SUA (63%) și în țările din sudul Europei - Spania (73%), Croația (80%) și Italia (47%) - respondenții au fost mai înclinați să nominalizeze corupția ca fiind cea mai mare amenințare.

În ciuda sprijinului general declarat pentru democrație, sondajul Ipsos a scos la suprafață o dorință la fel de puternică pentru o schimbare radicală.

Mulți oameni din majoritatea țărilor acoperite de cercetarea sociologică au opinat că sistemul este trucat în favoarea celor bogați și puternici, mai degrabă decât să funcționeze pentru toată lumea.

Astfel, opțiunea pentru o schimbare radicală a ajuns la 52% în Spania, 55% în Italia, 60% în Polonia și Regatul Unit, 66% în Franța și 69% în Croația, arată The Guardian.