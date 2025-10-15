Doctoriţa care şi-a lăsat fiica de 12 ani să opereze un pacient a fost arestată. Cum s-a întâmplat totul

Pacienta susţine că i s-ar fi promis un lifting estetic, dar a primit în schimb o intervenţie pentru mastită / foto: Getty Images

Autoritățile din Austria au arestat-o pe doctoriţa neurochirurg care şi-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient operat pentru un traumatism cranio-cerebral, potrivit Mirror. Femeia, care a fost trimisă în judecată, spune că este nevinovată.

Incidentul s-a petrecut pe 13 ianuarie 2024, când un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost transportat de urgență la Spitalul Regional Graz din Austria cu un traumatism cranio-cerebral în urma unui accident grav. Operația, efectuată de un medic cu experienţă și un alt doctor, a fost asistată de neurochirurgul stagiar care a adus-o pe fiica ei în sala de operație.

Pe măsură ce operația se apropia de sfârșit, procurorii spun că femeia i-a înmânat fiicei sale freza, permițând-o să facă o gaură pentru sondă. Procurorul Julia Steiner a declarat pentru publicația austriacă Kurier că chirurgul s-a lăudat apoi că fiica ei tocmai suferise prima histerectomie ginecologică.

O plângere anonimă a scos cazul la suprafaţă

Cazul a apărut în urma unei serii de plângeri anonime. Deși operația în sine a fost un succes, Steiner a spus că presupusul incident a demonstrat „o lipsă incredibilă de respect față de pacient” și a subliniat că potențialul pericol „nu poate fi minimalizat”.

Avocatul apărării, Bernhard Lehofer, a insistat că fata nu a perforat niciodată, susținând că medicul care supraveghea operația a păstrat controlul deplin asupra instrumentului. El a spus: „Copilul nu a perforat”, adăugând că, deși „nu a fost o idee bună” să o ducă pe fiica ei în sala de operație, doctoriţa a plătit acum pentru această greșeală timp de aproape doi ani.

Avocatul Michael Kropiunig, care îl reprezintă pe doctor implicat, a adăugat că clientul său nu cunoștea vârsta exactă a fetei, spunând: „El a permis-o să-și pună mâna peste mâna lui în timp ce opera cu freza, dar acest lucru nu este relevant în procedurile penale.”

Neurochirurga și doctorul mai experimentat implicat au apărut marți la Tribunalul Districtual Graz-Est și ambii au pledat nevinovați pentru vătămări corporale minore.

Medicul a povestit cum colegul său a părăsit sala de operație pentru a da un telefon la sfârșitul operației, când tânăra a întrebat-o dacă o poate ajuta. El a susținut că a obținut permisiunea mamei acesteia înainte de a-i permite să-și pună mâna peste a lui în timp ce ghida freza.