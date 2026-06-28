Doi băieți de 11 ani au fost salvați de sub dărâmături în Venezuela. Bilanțul cutremurelor a ajuns la 1.430 de morți

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Doi băieți. fiecare de 11 ani, au fost scoși în viață de sub ruinele unor clădiri prăbușite în Venezuela, la câteva ore distanță unul de celălalt, după cutremurele puternice care au lovit țara săptămâna aceasta, scrie BBC.

Imagini video cu primul băiat, numit Moises, îl arată cum este scos din masa de fier și beton răsucit – cu ochii acoperiți pentru a-l proteja de lumina soarelui – în aplauzele salvatorilor.

Câteva ore mai târziu, președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat salvarea celui de-al doilea copil și a publicat pe X o filmare în care băiatul este coborât pe o targă de pe un morman uriaș de dărâmături.

Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

De la cutremurele cu magnitudinea 7,2 și 7,5 produse miercuri, autoritățile au confirmat cel puțin 1.430 de decese. Zeci de mii de oameni sunt în continuare dispăruți.

Au trecut deja peste 85 de ore de la primul seism, dar echipele de salvare nu renunță la speranță. Oamenii ar putea fi încă în viață, spun salvatorii, mai ales dacă au acces la apă și hrană sub dărâmături.

Cele două cutremure, produse la doar 39 de secunde distanță unul de celălalt, au dus la prăbușirea a sute de clădiri. Familii disperate sapă prin ruine cu mâinile goale, căutând supraviețuitori.

Unii au declarat pentru BBC că îi aud pe cei prinși sub dărâmături, dar nu pot mișca dalele grele de beton și așteaptă cu nerăbdare să sosească utilajele grele.

Potrivit Unității Naționale de Gestionare a Riscurilor de Dezastre din Columbia, Moises era îngropat sub aproximativ trei metri de moloz. Echipa de salvare a muncit șase ore pentru a ajunge la el. Potrivit Reuters, un salvator a fost auzit la stație spunând că băiatul a fost găsit lângă sora și mama lui, ambele decedate.

„În aceste ore, fiecare viață este speranță pentru Venezuela”, a scris Rodríguez pe X, alături de filmarea cu salvarea celui de-al doilea copil, în orașul Caraballeda.

Oficialii au precizat că zona de coastă La Guaira, în care se află Caraballeda, a fost cel mai grav afectată.

Operațiunile de salvare sunt îngreunate de replici care îi îngrozesc pe locuitori. „Sincer, te face să te simți puțin nervos. Orice zgomot mic... groaznic”, a spus Jesús Andueza, un șofer de autobuz de 64 de ani.

Mii de oameni dorm în mașini sau și-au instalat corturi în locuri deschise – lângă aeroport sau pe terenul de golf din Caraballeda, departe de clădirile care ar putea să se prăbușească.

Terenul de golf din Caraballeda a devenit centrul răspunsului de urgență. Gazonul odinioară îngrijit a fost transformat într-un spital improvizat și centru de donații, unde oamenii care au pierdut tot ce aveau răscolesc grămezi de haine și cutii cu ajutoare umanitare. Pe o fâșie de teren de lângă o mică lagună a fost amenajată o platformă pentru elicopterele care aduc provizii și personal de urgență.

Milagros González, care locuiește în cartierul Caribe, a povestit pentru BBC Mundo că blocul ei a fost printre puținele care nu s-au prăbușit și că a fugit imediat ce a putut.

„Am plecat cu cele două fete ale mele mici și cu doi bătrâni din familie. Dar, slavă Domnului, am scăpat cu viață. Blocul nu mai poate fi locuit. Dar suntem în viață, asta contează”, a spus ea.

González a recunoscut că de fiecare dată când se culcă se trezește amețită, cu senzația că pământul se clatină.

„Un psiholog tocmai mi-a spus că face parte din proces”, a adăugat ea, în timp ce cele două fiice ale sale se jucau cu păpuși pe o saltea pe iarbă.

Frustrarea a început să crească în rândul populației, unii reproșând autorităților că răspunsul este prea lent și ineficient. În unele dintre cele mai afectate zone, precum Caribe și Tanaguarena, degajarea dărâmăturilor nici măcar nu a început.

Echipe internaționale de salvare din Mexic, Spania, Qatar, Statele Unite și Marea Britanie au sosit în ultimele zile.

Coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Tom Fletcher, a declarat sâmbătă că 39 de echipe de căutare și salvare au fost dislocate din întreaga lume, fiecare cuprinzând între 50 și 100 de persoane.

„Vorbim de aproape 2.000 de oameni mobilizați, 111 câini, echipe medicale. Intrăm cu microdrone – le numesc drone-insectă – care ne ajută să găsim supraviețuitori în clădiri”, a declarat el.