Doi militari SUA au dispărut în largul Marocului, în timpul unui exercițiu cu mii de soldați

1 minut de citit Publicat la 18:12 03 Mai 2026

Doi soldați SUA au dispărut în timpul exercițiului African Lion din Maroc, sâmbătă, 2 mai 2026.

O operațiune de căutare și salvare a fost lansată, sâmbătă, în sudul Marocului, după ce doi militari americani au fost dați dispăruți în largul coastelor acestei țări nord-africane, în timpul unui exercițiu de mare anvergură, relatează CBS News.

Exercițiul militar, cunoscut sub numele "African Lion", a fost oprit duminică, iar forțele americane și marocane au fost redirecționate către operațiunea de căutare și salvare.

Conform CBS News, cei doi soldați au dispărut într-un accident care nu avea legătură cu exercițiul militar.

Numele lor și circumstanțele incidentului nu au fost făcute publice imediat.

O echipă CBS News, care realiza un reportaj în mijlocul trupelor mobilizate pentru "African Lion", a remarcat că, sâmbătă seara, la ora 21:00, a fost efectuată o numărătoare a efectivelor la nivelul întregii baze.

Elicopterele au fost auzite pe tot parcursul nopții, fiind angrenate în căutări, iar duminică dimineață reporterii au observat mai multe aeronave și drone în zona din jurul coastei.

Cel mai mare exercițiu militar condus de SUA în Africa

African Lion este cel mai mare exercițiu militar comun anual condus de AFRICOM, unul dintre cele 11 comandamente unificate de luptă ale Departamentului Apărării al SUA.

Manevrele au loc într-o regiune deșertică, unde Sahara se întâlnește cu Oceanul Atlantic, în apropierea orașului marocan Tan-Tan.

African Lion reunește mii de soldați din Statele Unite, națiuni partenere africane și aliați NATO pentru antrenamente de război modern terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial.

Exercițiul din acest an implică peste 5.000 de participanți din peste 40 de națiuni, cu un accent tot mai mare pe tehnologii avansate, inclusiv drone, sisteme autonome și Inteligență Artificială, arată CBS News.