Doi români au fost răniţi într-un atac armat, în piaţa Taksim din Istanbul

<1 minut de citit Publicat la 11:52 09 Noi 2025 Modificat la 11:53 09 Noi 2025

Oana Ţoiu a anunţat că doi români au fost răniţi după un atac armat, cu pistolul, la Istanbul, în piața Taksim. Sursa foto: Hepta

Doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia au fost răniţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un atac armat, cu pistolul, la Istanbul, în piața Taksim, potrivit ministrei de Externe, Oana Ţoiu.

Cei doi români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. O altă româncă îi însoţea pe cei doi, însă ea nu a avut de suferit în urma acestui incident.

"Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor.

Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate. O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile.

Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară", a postat Oana Ţoiu.