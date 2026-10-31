Doi spioni chinezi au fost condamnaţi la 30 de ani de închisoare, în SUA. Au încercat să strângă informaţii despre armata americană

<1 minut de citit Publicat la 10:56 31 Oct 2026 Modificat la 10:56 31 Oct 2026

Doi spioni chinezi au fost condamnaţi la 30 de ani de închisoare, în SUA. Foto: Getty Images

Doi cetăţeni chinezi au fost condamnaţi în California la 30 de ani de închisoare cu executare, urmaţi de trei ani de eliberare condiţionată, după ce au fost găsiţi vinovaţi de spionaj în favoarea Beijingului, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Liren Lai şi Yuance Chen au recunoscut că au încercat să recruteze militari americani şi să strângă informaţii despre personalul şi obiective ale armatei SUA, în numele Ministerului Securităţii Publice chinez.

Potrivit Departamentului Justiţiei american, cei doi bărbaţi au organizat predări de bani lichizi în cutii de scrisori secrete, în schimbul unor informaţii confidenţiale privind securitatea naţională a SUA.

''Această condamnare serveşte ca avertisment: dacă puneţi în pericol securitatea soldaţilor noştri, a cetăţenilor noştri sau a naţiunii noastre, justiţia vă va găsi'', a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contraspionaj a FBI.

Sosit în SUA cu o viză turistică, Liren Lai l-a recrutat şi pregătit în meseria de spion pe Yuance Chen, rezident permanent pe teritoriul SUA, având iniţial rolul de intermediar cu serviciile secrete chineze.

Misiunea de spionaj a debutat în mai 2021, fiind întreruptă în iunie 2025 de arestarea celor doi bărbaţi, care au fost aduşi în faţa justiţiei federale.