Donald Trump a distribuit un clip fake în care Barack Obama este arestat și dus la închisoare

Donald Trump a redistribuit pe rețelele sociale un clip video fake în care apare fostul președinte Barack Obama în timp ce este arestat în Biroul Oval, relatează NYT. Clipul video a fost publicat pe rețelele sociale în contextul în care oficialii administrației Trump continuă să-l acuze pe Obama că a încercat să-i pericliteze actualului președinte campania din 2016. În același timp, Trump încearcă să mute atenția publicului dinspre propriul scandal generat de documentele Epstein.

Clipul video scurt, care pare să fie generat cu inteligența artificială, a fost publicat pe TikTok înainte de a fi preluat și republicat pe contul de Truth Social al lui Trump. Postarea a fost făcută duminică, la câteva zile de când Directoarea Informațiilor Naționale, Tulsi Gabbard, a făcut public un nou raport în care încearcă să submineze concluzia veche de opt ani că Rusia s-a implicat în alegerile americane din 2016 pentru a susține alegerea lui Donald Trump.

BREAKING OBAMA ARRESTED AT THE WHITEHOUSE OFFERING TRUMP BILLIONS NOT TO TURN HIM INN, TRUMP REFUSED!! pic.twitter.com/4gqnQ2HtHZ