Donald Trump: „A fost o binecuvântare de la Dumnezeu că m-am infectat. A fost o binecuvântare deghizată”

Președintele a explicat că în spital a putut să aprecieze eficiența tratamentului experimental Regeneron, care după opinia sa, l-a vindecat. Donald Trump s-a întors în Biroul Oval împotriva sfaturilor medicilor, la doar o săptămână de când s-a îmbolnăvit de coronavirus.

Donald Trump: „Vreau să obțin pentru voi, ceea ce am primit eu”

„Cred că a fost o binecuvântare de la Dumnezeu că m-am infectat. A fost o binecuvântare deghizată. M-am infectat, am auzit de acest medicament, am spus: dați-mi-l. A fost sugestia mea, am spus dați-mi-l. Și a fost incredibil efectul său, incredibil.

Cred că dacă nu m-aș fi infectat, l-am fi văzut ca pe multe alte medicamente. Dar a făcut într-adevăr o treabă fantastică. Vreau să obțin pentru voi, ceea ce am primit eu. Și voi face să fie gratuit. Nu va trebui să plătiți pentru el!”, este mesajul transmis de Donald Trump.

