Donald Trump a găsit țara unde să-i trimită pe migranții și infractorii din SUA. Inclusiv americani condamnați vor ajunge aici

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că a găsit o țară dispusă să primească persoane deportate de SUA, inclusiv infractori violenți, indiferent de naționalitate, relatează CNN.

Țara respectivă este El Salvador, un mic stat din zona Americii Centrale, cu o populație de șase milioane de locuitori și o suprafață de 21 de mii de kilometri pătrați.

Șeful diplomației americane a făcut anunțul după ce s-a întâlnit cu președintele salvadorian Nayib Bukele, în cadrul turneului latino-american pe care Rubio l-a început la scurt timp după învestirea noii administrații de la Washington.

Scopul vizitelor în America Latină este de a se asigura de sprijin regional pentru politica puternic anti-migraționistă a lui Donald Trump.

"Într-un act de prietenie extraordinară față de țara noastră, El Salvador a fost de acord cu cel mai inedit și extraordinar acord migrator din lume", a declarat secretarul de stat american.

Potrivit lui Rubio, El Salvador va continua să primească cetățeni salvadorieni deportați de SUA și "va accepta să primească în închisorile sale orice infractor străin" pe care Statele Unite decid să-l trimită aici, "fie că este vorba de MS-13 sau Tren de Aragua".

Ultimele două referințe vizează bande criminale transnaționale, cu membri din El Salvador și Venezuela, notează CNN.

De asemenea, președintele salvadorian "s-a oferit să găzduiască în închisorile țării infractori americani periculoși aflați în custodie în țara noastră, inclusiv pe cei cu cetățenie americană sau care sunt rezidenți legali", a explicat Marco Rubio.

Nayib Bukele a obținut rezultate semnificative în demersurile de eliminare a bandelor infracționale din țara sa.

El a lansat în 2022 o amplă campanie de represiune, soldată cu încarcerarea a peste 81.000 de persoane.

În timp ce rata criminalității din țară a scăzut, tratamentul celor închiși a provocat protestele organizațiilor pentru drepturile omului, care consideră închisorile din El Salvador inumane.

Un aviz de călătorie al Departamentului de Stat pentru El Salvador avertizează că persoanele care ajung la închisoare în această țară se confruntă cu condiții de detenție dure și nu au acces la un proces juridic echitabil.

"Supraaglomerarea constituie o amenințare gravă la adresa sănătății și vieții deținuților. În multe facilități (închisori, n.r.), reglementările privind salubritatea, apa potabilă, ventilația, controlul temperaturii și iluminatul sunt inadecvate sau inexistente", se arată în avizul Departamentului de Stat american.

Nayib Bukele a confirmat acordul anunțat de Marco Rubio.

