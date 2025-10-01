Donald Trump a semnat un ordin prin care inteligența artificială poate fi folosită în lupta împotriva cancerului infantil

Măsura dublează finanțarea anterioară, dar vine pe fondul unor tăieri mai ample în bugetele federale pentru știință. sursa foto: Getty

Președintele Donald Trump a anunțat un nou ordin executiv prin care urmărește utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a accelera progresul în lupta împotriva cancerului la copii, scrie Euronews.

Ordinul alocă 50 de milioane de dolari (43 de milioane de euro) suplimentar pentru o inițiativă de colectare a datelor despre cancerul infantil, lansată pentru prima dată în timpul primului mandat al lui Trump.

Oficialii spun că fondurile vor ajuta la colectarea și analiza unor volume uriașe de date medicale, pentru ca AI să fie folosită în îmbunătățirea diagnosticelor, accelerarea studiilor clinice și perfecționarea măsurilor de prevenție.

„Vom conecta inteligența artificială cu toate celelalte lucruri pe care le avem la dispoziție”, a declarat Trump, marți, în Biroul Oval. „Și vom găsi răspunsuri pentru acești copii care, unii deja sunt mult mai bine, iar alții se însănătoșesc”.

Întorcându-se către micii supraviețuitori ai cancerului adunați în jurul biroului prezidențial, Trump a adăugat: „Voi toți o să fiți bine foarte curând”.

Oficialii de la Casa Albă au refuzat să precizeze ce companii sau tehnologii ar putea fi implicate, spunând că detaliile sunt încă în dezvoltare. Dar Trump a sugerat că tehnologia va fi în cele din urmă disponibilă pe scară largă: „Va fi atât de accesibilă pentru toată lumea”.

Cancerul infantil: rar, dar devastator

Deși relativ rar, cancerul este principala cauză de deces provocat de boală după perioada de sugar în rândul copiilor din Statele Unite. Societatea Americană de Cancer estimează că aproximativ 9.550 de copii din SUA vor fi diagnosticați cu cancer în 2025.

Deși ratele de supraviețuire s-au îmbunătățit spectaculos – mortalitatea prin cancer infantil scăzând cu peste 50% din 1975 – incidența cazurilor a crescut constant din anii ’70.

La nivel global, cancerul afectează aproximativ 400.000 de copii și adolescenți sub 19 ani în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Cercetarea în domeniul cancerului pediatric rămâne, însă, cronic subfinanțată, reprezentând mai puțin de 10% din bugetul federal pentru cercetarea oncologică, potrivit Fundației pentru Cancerul Copiilor.

Ordinul executiv al lui Trump dublează angajamentul Institutelor Naționale de Sănătate față de inițiativa privind datele despre cancerul infantil, ridicând finanțarea totală la 100 de milioane de dolari.

Însă măsura vine pe fondul unor reduceri mai ample ale finanțării federale pentru știință în timpul administrației sale.

În ultimii ani, sute de oameni de știință au fost eliminați de pe statele de plată federale, iar câteva sute de milioane de dolari în granturi – inclusiv unele dedicate studiilor asupra cancerului pediatric – au fost anulate.

Consorțiul pentru Tumori Cerebrale Pediatrice, o rețea națională care le-a oferit copiilor acces la tratamente experimentale timp de peste 25 de ani, a fost informat în august că nu va mai primi sprijin federal. Proiectele anterioare de buget au propus și reducerea cu peste o treime a finanțării Institutului Național al Cancerului, dar aceste tăieri sunt încă în negociere.

Rețeaua de Acțiune a Societății Americane de Cancer a avertizat că reducerile propuse „vor face ca această națiune să piardă teren în mod dramatic în capacitatea noastră de a reduce moartea și suferința”.