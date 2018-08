Donald Trump ameninţă din nou, pe Twitter, ţările care fac comerţ cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că noile sancţiuni ale SUA împotriva Iranului, intrate în vigoare cu câteva ore mai devreme, sunt „cele mai drastice care au fost impuse vreodată”, iar în noiembrie vor atinge „un nou nivel”, relatează AFP şi Reuters.



„Oricine face afaceri cu Iranul NU va face afaceri cu Statele Unite”, subliniază liderul de la Casa Albă într-un mesaj difuzat pe reţeaua Twitter.



„Cer PACEA MONDIALĂ şi nimic mai puţin!”, adaugă Trump.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!