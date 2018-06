Donald Trump, după întâlnirea cu Kim Jong Un: „E o zi importantă pentru istoria lumii”

Liderul SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații după întâlnirea istorică cu Kim Jong Un.

„Această întâlnire istorică, prima dintre un președinte american în funcție și liderul nord-coreean, dovedește că e posibil să colaborăm. Întâlnirea mea cu Kim Jong Un a fost directă, onestă și productivă. Ne-am cunoscut foarte bine și părerea mea este una foarte bună. În circumstanțe extrem de importante, ne pregătim să scriem istoria, să scriem un capitol nou între cele două națiuni. Aproape acum 70 de ani, în timpul unui conflict extrem de important care a avut loc în Peninsula Coreeană, sute de mii de oameni au murit, printre care zeci de americani. Părea un război care nu s-a terminat până în ziua de astăzi, dar acum cu toții putem avea speranța că se va termina”, a afirmat Trump.

„Trecutul nu trebuie să definească viitorul, conflictul de ieri nu trebuie să fie războiul de mâine. Istoria ne-a dovedit, de-a lungul timpului, că adversarii pot deveni prieteni. Putem onora sacrificiul strămoșilor noștri prin binecuvântarea păcii și asta am făcut în orele care au trecut. Nu există limite pentru performanțele Coreei de Nord în domeniul nuclear și tocmai asta e ceea ce am reușit să stabilim.. denuclearizarea. Kim Jong Un ne-a oferit oportunitatea la care nu am sperat, să începem o nouă era a securității. Liderul nord-coreean a semnat această declarație fără precedent prin care se angajează la denuclearizarea Coreei de Nord. Am stabilit să negociem și să implementăm acest acord cât mai repede. Kim Jong Un vrea să facă acest lucru și această Administrație nu este una care nu-și respectă promisiunile”, a continuat liderul american.

„Astăzi e începtul unui progres, ceea ce dovedește că pacea merită întotdeauna eforturi. Se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple de mulți ani de zile. Această problemă este rezolvată acum. Kim Jong Un are posibilitatea de a le asigura un viitor luminos oamenilor noi. Oricine poate porni un război, însă doar cei curajoși pot instaura pacea. Armele nucleare vor fi distruse, iar în tot acest timp sancțiunile vor rămâne. Visăm la un viitor în care toți coreenii pot trăi în pace și armonie și pacea va alunga acest conflict dintre cele două țări. Oamenii credeau că acest moment nu se va întâlni niciodată, dar se întâmplă”.