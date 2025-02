Donald Trump e nemulțumit de Boeing și amenință că ar putea achiziționa de la alt producător avioanele Air Force One

Un oficial de la Casa Albă a declarat că programul Air Force One al Boeing ar putea fi amânat până în 2029 sau chiar mai mult, invocând probleme legate de lanţul de aprovizionare şi cerinţe în schimbare. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de producătorul de avioane Boeing și a amenințat că administraţia sa ar putea fi nevoită să caute o altă opţiune la avioanele Air Force One, relatează Agerpres. Astfel, Casa Alba încearcă să pună presiune pe Boeing, care a întârziat cel puțin trei ani cu livrarea a două noi avioane Air Force Once.



„Nu sunt mulţumit de Boeing. Am dat acel contract cu mult timp în urmă”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, exprimându-şi încă o dată frustrarea, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.



Contractul cu preţ fix durează prea mult, a mai afirmat preşedintele.

„Putem face altceva. Putem merge să cumpărăm un avion sau să luăm un avion sau ceva de genul ăsta”, a subliniat Trump, care a exclus însă ca alternativă Airbus, rivalul Boeing.



Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Boeing, precizează Reuters, preluat de Agerpres.



Marţi, un oficial de la Casa Albă a declarat că programul Air Force One al Boeing ar putea fi amânat până în 2029 sau chiar mai mult, invocând probleme legate de lanţul de aprovizionare şi cerinţe în schimbare, după ce Casa Albă a transmis în weekend că înţelegerea întârzie mult.



Întârzierile sunt frustrante, dar nu se poate face nimic pentru a accelera livrarea, a declarat oficialul pentru Reuters, adăugând că Boeing s-a confruntat cu probleme după ce producătorii unor componente au ieşit din activitate.



Trump a fost profund implicat în program încă de la campania sa prezidenţială din 2016.

El a obţinut o promisiune de la CEO-ul de atunci Dennis Muilenburg de a limita costul programului la patru miliarde de dolari. Acei termeni contractuali cu preţ fix, chestionaţi de analişti la acea vreme şi finalizaţi în 2018, au costat Boeing mai mult de două miliarde de dolari.



Noul angajament al lui Trump ar putea semnala probleme suplimentare pentru Boeing, care a spus că se întâlneşte cu aliatul miliardar al preşedintelui, responsabil cu reducerea costurilor, Elon Musk, pentru a actualiza avionul mai repede, potrivit analiştilor.