Donald Trump, enervat de întrebarea unei jurnaliste: “Nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune. Dar are accent frumos”

1 minut de citit Publicat la 11:47 24 Oct 2025 Modificat la 11:47 24 Oct 2025

Întrebarea jurnalistei a vizat un proiect votat în Knesset-ul israelian, care miercuri a legiferat pentru o măsură simbolică ce a dat aprobarea preliminară aplicării legii israeliene în Cisiordania. FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a devenit vizibil enervat joi în urma unei întrebări pusă de o jurnalistă franceză, despre care a spus totuși că are „un accent frumos”.

Întrebarea jurnalistei a vizat un proiect votat în Knesset-ul israelian, care miercuri a legiferat pentru o măsură simbolică ce a dat aprobarea preliminară aplicării legii israeliene în Cisiordania, care este un teritoriu palestinian.

Votul respectiv a iritat mai mulți oficiali ai administrației Trump, care au spus că subminează un armistițiu între Israel și Hamas, pe care Trump l-a negociat. Vicepreședintele JD Vance a considerat votul un „truc politic foarte stupid”.

„Ieri, a avut loc un vot la Knesset privind anexarea Cisiordaniei”, i-a spus jurnalista lui Trump. „Considerați că este o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?”

„Ați putea spune asta mai tare, vă rog?”, a întrebat președintele.

„Da, ieri, a avut loc un vot la Knesset-ul din Israel privind anexarea Cisiordaniei”, a reiterat ea. „Considerați că este o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?”

În acel moment, Trump s-a întors către procurorul general Pam Bondi și a spus: „Vă rog să răspundeți la asta? Pentru că nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune.”

Înainte ca Bondi să poată spune ceva, președintele s-a întors către reporter și a întrebat-o: „De unde sunteți?”

„Sunt din Franța”, a răspuns ea.

„Sunteți din Franța”, a spus Trump. „Accent frumos, dar nu înțelegem ce spuneți.”

Bondi l-a informat apoi pe președinte că întrebarea era despre Israel și Cisiordania.

„Cisiordania?”, a spus Trump. „Nu vă faceți griji pentru Cisiordania. Israelul nu va face nimic cu Cisiordania, bine? Nu vă faceți griji. Aceasta este întrebarea dumneavoastră? Nu vor face nimic cu Cisiordania. Nu vă faceți griji. Israelului îi merge foarte bine. Nu vor face nimic cu ea.”