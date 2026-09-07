Donald Trump este brunet? Imaginile care au stârnit un val de speculații pe rețelele sociale

1 minut de citit Publicat la 09:04 07 Sep 2026 Modificat la 09:05 07 Sep 2026

Donald Trump a făcut rareori schimbări semnificative la aspectul său în perioada în care și-a exercitat mandatul. Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump pare că a renunțat la blondul caracteristic și a decis să-și vopsească părul într-o nuanță mai închisă. „Trump este brunet”, au exclamat internauții pe rețelele sociale, după ce președintele american a apărut în public, în New Jersey. Imaginile și speculațiile privind culoarea părului său vin la doar câteva zile după ce Donald Trump a respins afirmațiile că poartă perucă, relatează Fox News.

Donald Trump a făcut rareori schimbări semnificative la aspectul său în perioada în care și-a exercitat mandatul, deși au existat anterior speculații că poartă perucă.

Cunoscut pentru culoarea blondă a părului și bronzul permanent, Donald Trump a fost fotografiat când a sosit la Aeroportul Morristown Municipal, iar culoarea părului său părea semnificativ mai închisă, aproape brunetă. Imaginile au stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

"Trump is now a brunette!"



President Trump appears to be switching up his signature look, and social media is taking notice.



Trump stepped off Air Force One in New Jersey with his famously blond hair appearing noticeably darker, sparking a wave of speculation online over… pic.twitter.com/M1KLQYH9Vd — Fox News (@FoxNews) September 7, 2026

„Transformarea lui Trump în brunet nu a fost clar pe cartonașul meu de bingo pentru 2026”, a scris un utilizator pe X.

„Acesta era Donald Trump ieri când a plecat din New Jersey. Ia uitați-vă la părul lui. Are o altă culoare?”, a scris un alt internaut.

„Pare că șatenul e noul blond”, a adăugat un altul.

„Trump este brunet!”, a exclamat la rândul său un alt utilizator.

În alte fotografii, distribuite pe Instagram de Michael Solakiewicz, un influencer din SUA, Donald Trump a fost surprins în timp ce juca golf, sâmbătă. Președintele american avea o șapcă roșie pe cap, care i-a acoperit cea mai mare parte a părului.

Speculațiile că Donald Trump s-a vopsit vin la câteva zile după ce Donald Trump a respins afirmațiile potrivit cărora poartă o perucă, făcând referire la un miting de campanie desfășurat în Ohio în 2024, pe o vreme cu vânt puternic, potrivit The Hill.

„Nu port perucă. Dar în acea seară au aflat că nu purtam perucă, pentru că, dacă aș fi purtat, nu ar fi rămas prea mult timp pe capul meu”, a spus Trump miercuri.

În 2019, Donald Trump a stârnit speculații similare după ce și-a schimbat coafura și a apărut la o biserică din Virginia cu părul dat pe spate. Noua coafură nu a ținut foarte mult. Spre seară, Trump deja revenise la pieptănătura lui obișnuită.