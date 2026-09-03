Trump anunță că va cere bani Europei pentru tot ajutorul militar oferit Ucrainei: „Chiar dacă o facem cu întârziere”

Trump anunță că va cere bani Europei pentru tot ajutorul militar oferit Ucrainei. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să le ceară statelor europene să ramburseze SUA banii pentru ajutorul militar și muniția trimisă Ucrainei în timpul războiului cu Rusia. Liderul de la Casa Albă a sugerat, în același timp, că Washingtonul a pus temporar frână vânzărilor de armament către aliați, pentru a-și reface propriile stocuri, scrie Reuters.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a criticat informațiile potrivit cărora stocurile americane de muniție au scăzut puternic din cauza războiului ccu Iranul. El a spus însă că Statele Unite și-au mărit producția și își refac rezervele.

„Le păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliați vor începe din nou în curând”, a scris Trump.

Președintele american a revenit apoi la ajutorul acordat Ucrainei și NATO în timpul administrației Biden și a spus că Europa ar fi trebuit să plătească pentru acesta.

„Sute de miliarde de dolari au fost dați Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut. Dar noi vom cere acești bani, chiar dacă cu întârziere”, a spus Trump, care l-a acuzat pe predecesorul său democrat Joe Biden pentru această situație.

Anul trecut, Statele Unite și NATO au pus la punct inițiativa Prioritized Ukraine Requirements List, prin care țările europene plătesc pentru arme americane livrate Ucrainei.

SUA încearcă să-și refacă stocurile de muniție

Reuters relata luna trecută că armata americană a consumat o mare parte din stocurile sale de rachete cu rază lungă de acțiune și precizie ridicată în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a provocat îngrijorări legate de capacitatea SUA de a răspunde unui alt conflict major.

Declarațiile lui Trump sugerează că Washingtonul încearcă acum să păstreze o parte mai mare din producția de armament pentru propriile forțe, înainte de a relua livrările către aliați.

Atât războiul din Ucraina, cât și cel din Iran, împreună cu efectele lor economice, ar putea conta și în alegerile pentru Congres de anul viitor, când republicanii lui Trump vor încerca să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Războaiele din Ucraina și Iran pun presiune pe prețul petrolului

Joi, prețul petrolului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, după noi atacuri americane asupra Iranului și noi amenințări lansate de Israel la adresa Teheranului. Investitorii se tem din nou că livrările de petrol din Orientul Mijlociu ar putea fi perturbate, în condițiile în care traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne afectat.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a pus miercuri o parte din presiunea asupra prețurilor petrolului și gazelor și pe seama atacurilor recente ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești.

„Trecem acum printr-un șoc energetic din cauza ambelor războaie: cel din Ucraina, pentru că Ucraina a decis să lovească active energetice rusești și produse rafinate, ceea ce pune presiune în sus asupra prețurilor la nivel global, și apoi conflictul din Iran”, a declarat Bessent pentru Fox News.