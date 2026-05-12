Donald Trump îi vede pe JD Vance și Marco Rubio drept "echipa de vis" pentru alegerile prezidenţiale din 2028

1 minut de citit Publicat la 10:34 12 Mai 2026 Modificat la 10:49 12 Mai 2026

Donald Trump, preşedintele SUA, alături de JD Vance, vicepreședinte SUA, secretarul de stat american Marco Rubio şi Chris Wright, secretarul american al Energiei, în Biroul Oval de la Casa Albă. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că vicepreşedintele său, JD Vance, şi secretarul de stat american Marco Rubio ar constitui "echipa de vis" pentru Casa Albă, însă nu a indicat clar pe cine ar prefera dintre cei doi ca posibil succesor şi candidat la funcţia supremă, relatează marţi dpa, conform Agerpres. "Cred că fac o echipă de vis, dar astea sunt detalii minore. Sună a candidaţi la preşedinţie ş ivicepreşedinţie", a precizat liderul american în timpul declaraţiilor.

Cu toate acestea, Donald Trump a dat de înţeles că laudele sale la adresa celor doi colaboratori ai săi nu înseamnă nicidecum: "Să ai sprijinul meu în orice circumstanţe!".

În vârstă de 79 de ani, liderul american a făcut aceste remarci la un dineu în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, în cadrul ceremoniilor dedicate Săptămânii naţionale a poliţiei, invitându-şi oaspeţii să aplaude pe oricare dintre cei doi într-un concurs de popularitate improvizat.

Evocându-i pe potenţialii rivali democraţi, printre care fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatorul de California, Gavin Newsom, el a spus că sunt "o mulţime de frumuseţi acolo, JD". "Vă invidiez pe voi şi pe ceilalţi, nu ştiu de ce!", a exclamat Trump.

"Cine va fi? Va fi JD? Va fi altcineva? Nu ştiu", a adăugat şeful Casei Albe.

Invitându-şi oaspeţii să-şi exprime opinia, el a adăugat: "Bine, hai să începem, sunteţi gata? Cui îi place JD Vance? Cui îi place Marco Rubio?"

"Apropo, cred că fac o echipă de vis, dar astea sunt detalii minore. Şi asta nu înseamnă să ai sprijinul meu în orice circumstanţe", a spus Donald Trump, remarcând în continuare: "Cred că sună a candidaţi la preşedinţie şi vicepreşedinţie".

Conform Constituţiei SUA, Donald Trump nu poate candida pentru un al treilea mandat, dar a sugerat în repetate rânduri că ar putea face acest lucru, deşi se pare că intenţia sa a fost mai degrabă aceea de a stârni o reacţie din partea criticilor săi.

În tabăra democrată, Kamala Harris a declarat din nou luna trecută că ia în considerare în mod serios o nouă candidatură la preşedinţie în 2028. În alegerile din 2024, ea l-a înlocuit pe preşedintele de la acea vreme, Joe Biden, în calitate de candidat al Partidului Democrat, după ce acesta se retrăsese din cursă, dar a pierdut în cele din urmă în faţa contracandidatului republican, Donald Trump.