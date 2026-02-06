Donald Trump își face site prin care promite medicamente mai ieftine americanilor

Donald Trump. sursa foto: Getty

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei platforme online care îi poartă numele și care promite acces la medicamente la prețuri mai mici pentru cetățenii americani. Inițiativa vine într-un context sensibil, în care costul tratamentelor din Statele Unite rămâne printre cele mai ridicate la nivel global, potrivit AFP, relatează Agerpres.

„Începând de această seară, zeci de medicamente dintre cele mai frecvent prescrise vor fi disponibile la preţuri considerabil reduse pentru toţi consumatorii pe un nou site web numit TrumpRx.gov”, a declarat liderul de la Casa Albă, în cadrul unei prezentări susținute în fața presei.

Potrivit lui Trump, reducerile ar putea depăși 80% față de prețurile actuale. Pentru a face posibil acest lucru, administrația a încheiat acorduri cu peste zece companii farmaceutice.

„Americanii plătesc de mult timp cele mai mari preţuri la medicamente din lume. (...) Poporul american a subvenţionat, de fapt, costul medicamentelor pentru întreaga lume”, a afirmat Donald Trump.

În practică, site-ul nu va permite achiziționarea directă a medicamentelor. Utilizatorii vor putea obține un voucher pe care îl vor prezenta în farmaciile participante la program pentru a beneficia de reducerea anunțată.

Un exemplu invocat de președinte este Ozempic, medicament utilizat în tratamentul diabetului, produs de compania Novo Nordisk. Conform datelor prezentate, prețul acestuia ar urma să scadă de la 1.000 de dolari la 199 de dolari în Statele Unite.

La conferință a intervenit și Mehmet Oz, responsabil de supravegherea programului public de asigurări de sănătate, care a transmis: „Nu ar trebui să mai cumpăraţi medicamente în viitor fără a verifica dacă sunt disponibile la aceste preţuri reduse” pe site.

Anunțul vine într-un moment în care Partidul Republican încearcă să răspundă nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, pe fondul îngrijorărilor privind impactul electoral la scrutinul de la jumătatea mandatului, programat la finalul anului 2026.

Datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată că americanii cheltuiesc, în medie, de peste două ori mai mult pentru servicii medicale decât cetățenii altor state dezvoltate, ceea ce plasează sistemul de sănătate din SUA printre cele mai costisitoare din lume.