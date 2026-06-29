Donald Trump o critică pe probabila viitoare primăriță a Washingtonului: „Nu vom lăsa oraşul să fie distrus de o comunistă”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a criticat-o, duminică, pe probabila viitoare primăriţă a Washingtonului numind-o „comunistă” şi a afirmat că aceasta „va distruge” capitala americană. „Mulţi oameni, inclusiv eu, au muncit mult şi din greu (...) nu vom lăsa oraşul să fie distrus de o comunistă care nu are nicio intenţie de a face Washingtonul măreț din nou”, a scris el pe Truth Social, notează AFP, scrie Agerpres.

„Janeese Lewis George, comunista care va fi aproape sigur aleasă primar al Washington DC, a declarat că vrea să golească închisorile (...) să se opună ICE (poliţia de imigraţie), să primească din nou imigranţi ilegali infractori în capitala noastră iubită”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

„Mulţi oameni, inclusiv eu, au muncit mult şi din greu (...) nu vom lăsa oraşul să fie distrus de o comunistă care nu are nicio intenţie de a face Washingtonul măreț din nou”, a adăugat el.





Janeese Lewis George, provenind la fel ca Zohran Mamdani, primarul New Yorkului, din mica formaţiune a Socialiştilor Democraţi din America, a câştigat la jumătatea lunii iunie alegerile primare democrate la Washington şi va fi, cel mai probabil, aleasă primar al oraşului în alegerile din noiembrie, democraţii fiind ultra-majoritari acolo.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri că va readuce Washingtonul sub controlul autorităţilor federale şi nu se ferește să laude lucrările pe care le-a lansat în întreaga capitală, în special restaurarea a „73 dintre statuile, monumentele şi fântânile noastre”, conform lungii sale postări de pe Truth Social.

Imediat după aceea, el a anunţat că a vizitat un teren de golf din oraş, „East Potomac Golf Links: un sit învechit, uzat, depăşit şi foarte periculos”, şi a declarat că vrea să îl transforme în „unul dintre cele mai mari terenuri de golf din lume, care va fi (...) deschis publicului” şi „va putea găzdui turnee majore, cum ar fi US Open”.