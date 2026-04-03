Donald Trump pregăteşte încă o demitere spectaculoasă. Presa din SUA anunţă că şi şeful FBI, Kash Patel, va fi dat afară

Kash Patel şi Donald Trump. Foto: Hepta

Mai mulţi oficiali de rang înalt din administraţia preşedintelui american Donald Trump ar urma să fie concediaţi după destituirea procurorului general Pam Bondi, a relatat joi publicaţia The Atlantic, citată de Agerpres.



Citând surse familiarizate cu planurile Casei Albe, publicaţia The Atlantic relatează că sunt în curs de desfăşurare discuţii cu privire la demiterea altor înalţi responsabili, între care directorul FBI, Kash Patel, secretarul armatei, Daniel Driscoll, şi secretarul muncii, Lori Chavez-DeRemer.



Persoanele respective, care au vorbit sub condiţia anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile legate de personalul administraţiei de la Washington, au menţionat că nu se ştie exact când se vor produce aceste plecări, întrucât Trump nu a luat încă nicio decizie definitivă.



Demiterea procurorului general marchează a doua destituire în cabinetul de la Washington de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. În martie, Trump a demis-o pe Kristi Noem, secretarul Departamentului Securităţii Interne, în contextul criticilor din ce în ce mai intense din partea ambelor partide pe fondul unor polemici legate de politica de imigraţie.



"Ceea ce a fost odată un motto neoficial al celui de-al doilea mandat Trump - 'nu luăm scalpuri' - nu mai este valabil", remarcă publicaţia. În trecut, Trump se opunea ideii concedierilor în cadrul administraţiei sale, de teama că astfel de măsuri ar putea fi percepute drept concesii în faţa democraţilor şi a presei.



Scăderea sprijinului politic al preşedintelui american de la declanşarea războiului cu Iranul a modificat însă calculele administraţiei de la Washington. The Atlantic mai scrie, citând o sursă apropiată Casei Albe, că Donald Trump a părut impulsionat de reacţia după demiterea lui Noem, ceea ce l-a încurajat în decizia de a continua cu îndepărtarea procurorului general.