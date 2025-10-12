Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA

Publicat la 12:22 12 Oct 2025 Modificat la 12:49 12 Oct 2025

Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID-19 înainte de vizitele externe pe care le are în perioada următoare, potrivit raportului medical publicat vineri, care confirmă totodată că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”.

„În pregătirea călătoriilor internaționale ce urmează, președintele Trump a beneficiat, de asemenea, de controale și imunizări preventive, inclusiv vaccinul anual antigripal și rapelul actualizat anti-COVID-19”, a scris Dr. Sean Barbabella, medicul președintelui.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a renunțat la recomandarea generală pentru vaccinarea anti-COVID; în prezent, cei care doresc imunizarea trebuie să consulte un profesionist în sănătate, proces cunoscut sub numele de „decizie clinică partajată”, fără a fi necesară neapărat o rețetă.

Medicul președintelui a mai precizat că „vârsta cardiacă” a lui Trump este cu 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică de 79 de ani.

„Președintele Trump continuă să demonstreze o stare generală de sănătate excelentă. Vârsta sa cardiacă, o măsură validată a vitalității cardiovasculare prin ECG, a fost estimată la aproximativ 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. El își menține în continuare un program zilnic solicitant fără restricții”, a adăugat Barbabella.

Vizita președintelui la Walter Reed vineri a fost neobișnuită, fiind a doua în acest an. Trump a trecut deja printr-un control în aprilie, descris de medicul său ca examen „anual”, iar președintele a clarificat pentru jurnaliști că vizita de vineri a fost un control „semi-anual”.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a fost învestit în funcţie în Statele Unite, nu a scăpat de întrebări şi speculaţii despre sănătatea sa, deşi acestea sunt departe de a atinge intensitatea celor cu care s-a confruntat predecesorul său, democratul Joe Biden.

Miliardarul a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. Fotografii recente îl arată purtând un strat gros de machiaj pe această zonă.

Casa Albă a susţinut în iulie că vânătăile sunt o consecinţă a „strângerilor de mână frecvente" şi a utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular standard.

Administraţia americană a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care în cazul său se manifestă în special prin umflarea gleznelor.