Donald Trump și-a trecut în declarația de avere un Trump Tower la Cluj. Valoarea depășește 500 de milioane de dolari

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Donald Trump urmează să construiască un Trump Tower în orașul Cluj-Napoca, iar proiectul deja a ajuns în declarația de avere a președintelui american. Valoarea estimată a întregii investiții de la Cluj depășește 500 de milioane de dolari, iar documentele făcute publice acum confirmă că proiectul din Transilvania a devenit oficial parte a portofoliului internațional al Trump Organization.

Este pentru prima dată când investiția de la Cluj apare în documente oficiale depuse la o agenție guvernamentală americană, scrie publicația ungară mandiner.hu.

Raportul financiar al președintelui , de peste 900 de pagini, arată că Trump Organization are două acorduri legate de proiectul de la Cluj: un contract de licență și unul de administrare hotelieră. Acestea sunt derulate prin companiile americane DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC.

Partenerul local este SDC Imobiliare SRL, compania responsabilă de proiectele dezvoltate sub marca Trump în România. În timp ce valoarea contractuală a proiectului planificat la București este estimată între 5 și 25 de milioane de dolari, valoarea drepturilor legate de proiectul de la Cluj este, deocamdată, indicată în documente drept nedeterminabilă.

Investiția, care urmează să fie realizată în estul Clujului, pe Dealul Borzaș, este una dintre cele mai ambițioase dezvoltări imobiliare din România din ultimii ani. Proiectul este planificat pe terenul unde urma să fie construit, anterior, cartierul inteligent Transylvania Smart City.

În primăvara acestui an, comisia locală de urbanism a acordat avizul de principiu pentru prima etapă a proiectului, care nu include încă ridicarea zgârie-norului de 30 de etaje ce ar urma să fie elementul central al ansamblului.

Potrivit perspectivelor prezentate până acum, investiția va include un cartier rezidențial de mari dimensiuni, cu o clădire-turn de aproximativ 30 de etaje în centru. Clădirea ar urma să găzduiască locuințe premium, un hotel, spații comerciale, restaurante și servicii de wellness.

Valoarea estimată a întregii investiții de la Cluj depășește 500 de milioane de dolari, iar documentele publicate acum confirmă că proiectul din Transilvania a devenit oficial parte a portofoliului internațional al Trump Organization.