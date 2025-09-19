Donald Trump susține că a făcut presiuni la Londra pentru ca primarul Sadiq Khan să fie „exclus” de la vizita sa de stat în UK

Foto: GettyImages

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu l-a vrut pe Sadiq Khan la evenimentele organizate cu ocazia celei de-a doua vizite de stat în Regatul Unit, escaladând disputa cu primarul Londrei, despre care a spus că este „printre cei mai răi primari din lume”, relatează PA Media şi dpa, citate de Agerpres. Preşedintele SUA a susţinut că Sadiq Khan a vrut să participe, dar că el a cerut să fie exclus.

Aceasta este cea mai recentă declaraţie dintr-un lung război verbal între Trump şi primarul laburist, care l-a acuzat pe liderul SUA că încurajează politica de extremă dreapta care dezbină în întreaga lume, la aterizarea acestuia în Marea Britanie, la începutul săptămânii.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai răi primari din lume, şi avem câţiva răi. Dacă vă uitaţi la Chicago, cred că este echivalentul primarului oraşului Chicago”, a spus Trump într-o discuţie cu reporterii la bordul Air Force One după vizita sa de stat în Regatul Unit.

„Cred că a făcut o treabă groaznică. Criminalitatea din Londra este la cote maxime”, a adăugat el.

„Iar în ceea ce priveşte imigraţia, este un dezastru”, a mai spus Trump.

„Am cerut să nu fie acolo. El a vrut să fie acolo, din câte am înţeles, eu nu l-am vrut”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Simt o anumită mândrie faţă de Londra şi Regatul Unit. Mama mea s-a născut în Scoţia, după cum ştiţi. Şi când îl văd pe primarul Khan făcând o treabă proastă, înjunghierile, murdăria şi mizeria, nu mai este acelaşi lucru”, a mai afirmat Trump.

Ca răspuns, o sursă apropiată de Khan a declarat: „Politica lui Trump este una a fricii şi a dezbinării. Aceasta include şi denigrarea marii noastre capitale. Londra este o poveste de succes global - este deschisă, dinamică şi mai sigură decât marile oraşe din SUA. Poate acesta este unul dintre motivele pentru care un număr record de americani aleg să facă din Londra casa lor”.

Se pare că Sadiq Khan a precizat clar în urmă cu câteva săptămâni că nu a solicitat şi nici nu a aşteptat o invitaţie la evenimentele organizate cu ocazia acestei controversate vizite de stat.

Cearta dintre cei doi politicieni datează cel puţin din 2015, când primarul laburist a condamnat sugestia candidatului prezidenţial de atunci ca musulmanilor să li se interzică să călătorească în SUA.

Disputa s-a intensificat când preşedintele SUA a criticat reacţia primarului la atacul terorist de la London Bridge, iar în 2018, primăria a dat permisiunea ca o păpuşă gonflabilă care îl înfăţişa pe Trump ca bebeluş să zboare în Piaţa Parlamentului, în timpul vizitei acestuia în Marea Britanie.

În timpul primei sale vizite oficiale de stat, Trump a scris pe Twitter că Sadiq Khan „a făcut o treabă groaznică în calitate de primar al Londrei” şi a fost „un ratat complet care ar trebui să se concentreze pe criminalitatea din Londra, nu pe mine”.

În timp ce Trump depunea jurământul la Casa Albă pentru un al doilea mandat, Khan a avertizat asupra „renaşterii fascismului”.