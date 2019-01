Donald Trump, vizat de o anchetă FBI. De ce este suspectat președintele american

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI) a lansat o anchetă pentru a verifica dacă preşedintele Donald Trump ar acţiona în numele Rusiei împotriva intereselor Statelor Unite, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times.

Imediat după ce Donald Trump l-a destituit pe James Comey din funcţia de director FBI, oficiali ai serviciilor de securitate din SUA au devenit atât de preocupaţi de comportamentul preşedintelui încât au început să investigheze dacă lucra în numele Rusiei împotriva intereselor americane, afirmă surse din cadrul anchetei.

„Investigaţia avea implicaţii explozive. Anchetatori specializaţi în contrainformaţii au analizat dacă acţiunile preşedintelui ar reprezenta o posibilă ameninţare pentru siguranţa naţională. Agenţii au încercat să afle şi dacă Donald Trump lucra în mod conştient pentru Rusia sau intrase fără a şti sub influenţa Moscovei. Investigaţia declanşată de FBI a avut şi un aspect penal cunoscut de mult timp - s-a verificat dacă demiterea lui James Comey a fost o formă de obstrucţionare a justiţiei”, explică The New York Times.