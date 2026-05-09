Dosare OZN desecretizate. „Am crezut că e antiaeriana germană”. Mărturiile piloților americani care bombardau Germania nazistă în 1945

Documente declasificate de SUA despre rapoartele despre OZN-uri din Al Doilea Război Mondial (sus) și un bombardier german deasupra Germaniei, în anul 1944 (jos).

Departamentul de Război al SUA a desecretizat noi documente despre Fenomenele Anormale Neidentificate (de la „Unidentified Anomalous Phenomena” - UAP), actuala denumire sub care e încadrat fenomenul OZN-urilor. Unele dintre cele mai vechi astfel de documente desecretizate datează din 1945 și conține referiri la „fenomene din timpul nopții” (termenul folosit în documentele americane e „foofighters”) observate de piloții americani aflați în misiuni de bombardament deasupra Germaniei naziste, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial.

Un astfel de dosar conține mesaje și rapoarte ale SHAEF - comandamentul suprem aliat din Europa - despre „rachete antiaeriene” necunoscute, „obiecte cilindrice” neidentificate și „lumini strălucitoare” raportate de militarii americani din cadrul escdadrilei 415 specializate în luptele aeriene de noapte.

Document declasificat de SUA referitor la OZN-uri văzute deasupra Germaniei naziste în cel De-al Doilea Război Mondial.

„Am fost martorii unor fenomene pe care nu le putem explica”, se arată într-un astfel de raport datat 16 ianuarie 1945. „Echipajele noastrea au fost urmărite de lumini intermitente care-și schimbau culorile. Luminile zburau în formație și s-au apropiat foarte aproape de avioanele noastre. Membrii echipajelor sunt agitați și foarte nervoși când întâlnim aceste lumini, în primul rând pentru că nu le putem explica. Solicităm informații”.

Alt raport detaliază o întâlnire dintre piloții bombardierelor americane și un grup de lumini verzi-roșii deasupra Germaniei.

„În noaptea de 16-18 decembrie 1944 - în timp ne aflam la 20 de mile nord de Breisach, la o altitudine de 800 picioare (cca. 250 m - n.r.), am observat 5-6 lumini verzi și roșii în forma literei T. Am crezut că e antiaeriana germană. După 10 minute, am văzut aceleași lumini mai aproape de noi și în spate. Am făcut un viraj la dreapta și luminile au venit după noi. S-au apropiat de noi venind din stânga-spate până la 300 de metri și apoi au rămas în poziție mai multe minute, după care au dispărut”, se arată în raport.

În alt document, piloții relatează că au întâlnit obiecte zburătoare misterioase de forma unor „obiecte lungi cilindrice”.

„Echipajele de pe bombardiere au raportat fenomene similare. O parte din aceste aeronave ar putea fi Me 262 (Messerschmitt 262 - primul avion de luptă cu reacție folosit de Germania spre finele războiului și considerată o armă secretă la acel moment) - n.r.). Toată treaba asta rămâne un mister, iar probele nu sunt solide și, prin urmare, nu putem oferi o explicație clară și satisfăcătoare”, se arată într-un răspuns al comandamentului aviației americane.

Comandamentul SUA a cerut dovezi, însă, conform unui document, șefii aviației s-au arătat nemulțumiți de faptul că „fotografiile cu obiectele lungi cilindrice” realizate de un pilot „nu sunt clare”.

Conform Pentagonului, desecretizarea dosarelor a fost făcută în cadrul unui „efort insterinstituțional” care include Casa Albă, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), Departamentul Energiei (DOE), Biroul pentru Investigarea Anomaliilor din Departamentul de Război al SUA (AARO), NASA, FBI și alte componente ale comunității de informații a SUA. Departamentul de Război al SUA a anunțat că va publica noi dosare despre UAP/OZN-uri în zilele următoare.