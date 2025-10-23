Două avioane militare ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. NATO a reacţionat imediat

Sukhoi Su-35S. Foto: GettyImages

Două avioane de vânătoare rusești au efectuat o incursiune de 18 secunde în spațiul aerian lituanian, joi, au anunțat forțele armate ale țării. Avioane NATO au fost trimise imediat să intercepteze aeronavele: un SU-30 și un IL-78, conform Bloomberg.

Acestea s-ar fi aflat într-o misiune de antrenament de tip realimentare când au încălcat frontiera. Avioanele Rusiei au pătrns în spațiul aerian al Lituaniei dinspre exclava rusă Kaliningrad.

O unitate de poliție aeriană condusă de Spania continuă să patruleze zona incidentului. Avioanele iberice Eurofighter Typhoon din misiunea de poliție aeriană a NATO au fost ridicate de la sol și inspectează zona.

Moscova testează reacţia NATO

Luna trecută, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian estonian, ceea ce țara baltică a numit o încălcare fără precedent, determinând NATO să poarte discuții pe fondul acuzațiilor că Moscova devine din ce în ce mai îndrăzneață în testarea alianței.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nuseda, a numit incursiunea „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei. Încă o dată, aceasta confirmă importanța consolidării pregătirii europene pentru apărare aeriană”.

Trump acuzase Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO

Preşedintele american Donald Trump a acuzat, miercuri, Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO.

Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.

Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.

Trump a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO„, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.