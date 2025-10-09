Două femei au fost ucise și apoi date de mâncare la porci. Unul dintre complici a povestit tot în fața instanței

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un muncitor la o fermă din Africa de Sud a declarat în instanță că a fost forțat de șeful său să hrănească porcii cu trupurile a două femei, pentru a ascunde dovezile după ce acestea au fost împușcate.

Adrian De Wet, în vârstă de 21 de ani, a spus că i s-a cerut să arunce cadavrele în țarc, cu observația: „Când porcii sunt destul de flămânzi, vor mânca orice”.

Potrivit BBC, el a recunoscut că a tras asupra femeilor împreună cu proprietarul fermei, Zachariah Johannes Olivier, înainte ca acesta să-l oblige să ajute la eliminarea trupurilor. Olivier și un alt bărbat, William Musora, sunt acuzați de crimă după ce Maria Makgato, 45 de ani, și Lucia Ndlovu, 34 de ani, au fost ucise în timp ce căutau hrană la ferma din apropiere de Polokwane, în provincia Limpopo, anul trecut.

De Wet, inițial și el acuzat de crimă, a devenit martor al statului, iar acuzațiile împotriva lui au fost retrase. El a susținut că a acționat sub presiune atunci când a fost obligat să arunce trupurile în cușca porcilor.

În fața Curții Superioare din Polokwane, De Wet a povestit că pe 17 august 2024, el și Olivier, înarmați cu puști de vânătoare, au așteptat ca persoane neautorizate să intre în fermă. După aproximativ 30 de minute, au auzit voci și pași și au deschis focul.

Au găsit o persoană întinsă cu fața în jos și, după ce au plecat să doarmă, s-au întors dimineața și au realizat că era trupul unei femei. Olivier i-a cerut lui De Wet să ajute la aruncarea cadavrului în țarcul porcilor, unde se aflau 8-10 porci adulți.

A doua zi a fost descoperit al doilea cadavru, la aproximativ 25 de metri de primul, care a fost aruncat în același țarc de Olivier, De Wet și Musora. Când s-au întors marți, au constatat că porcii mâncaseră deja bucăți mari de carne. Fotografii prezentate în instanță arată lipsa feței, feselor, coapselor și umerilor victimelor.

De Wet a mai spus că Olivier a tăiat puștile cu un polizor unghiular și a ars părțile de lemn, aruncând apoi armele și cartușele folosite într-un puț.

Cazul a provocat revolte și indignare în întreaga Africă de Sud, amplificând tensiunile rasiale dintre populația neagră și cea albă, în special în zonele rurale, chiar la 30 de ani după încheierea apartheidului.

Majoritatea fermelor private rămân în mâinile minorității albe, în timp ce majoritatea lucrătorilor agricoli sunt negri și prost plătiți, ceea ce stârnește resentimente, în timp ce mulți fermieri albi se plâng de rata ridicată a infracționalității.

Interogatoriul avocatului apărării pentru Olivier și Musora va fi reluat miercuri.