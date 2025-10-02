Două puteri militare europene convoacă Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei la sediul NATO. Foto: Getty Images

Marea Britanie și Germania vor convoca Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei la sediul NATO, în aceeaşi zi în care este programată, tot la Bruxelles, o întâlnire a miniştrilor apărării din cadrul Alianţei, în data de 15 octombrie 2025. Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei este o inițiativă la care participă peste 50 de națiuni care s-au angajat să sprijine Ucraina prin furnizarea de ajutor militar.

Acest grup a avut o întrunire şi în luna septembrie, când secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vizitat Londra, unde a participat la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (UDCG) pentru a discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina. S-a întâlnit cu prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, pe Downing Street.

În cadrul întâlnirii sale cu Primul Ministru, Secretarul General a lăudat Regatul Unit pentru eforturile depuse în vederea consolidării securității Aliaților. El a salutat angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare, extinderea industriei sale de apărare.

În ultimele zile, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut declaraţiile lui Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară.

„Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să stabilească dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.

UE vrea şi un "Drone Wall"

Liderii celor 27 de state din Uniunea Europeană au dezbătut, dea asemenea, recent, şi implementarea "Drone Wall", zidul anti-drone ruseşti. CNN a explicat că inițiativa „zidul dronelor” nu ar fi un zid fizic, ci o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

Ideea a fost anunțată în contextul în care mai multe țări europene au raportat incursiuni în spațiul lor aerian, majoritatea îndreptând degetul spre Rusia. Kremlinul neagă implicarea.