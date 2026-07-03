Drone, apărare antirachetă și întărirea Flancului Estic: Comisia Europeană a prezentat cinci proiecte majore de apărare

2 minute de citit Publicat la 19:11 03 Iul 2026 Modificat la 19:11 03 Iul 2026

La inițiativă participă 18 state membre ale UE și Ucraina. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a lansat cinci proiecte comune de apărare, în valoare de 325 de milioane de euro, pentru a reduce dependența statelor membre de achizițiile militare făcute individual și pentru a accelera dezvoltarea unor capabilități comune. La inițiativă participă 18 state membre ale UE și Ucraina, iar prioritatea este consolidarea flancului estic al Europei în fața amenințărilor tot mai frecvente, potrivit Euronews.

Comisia Europeană a prezentat un pachet de noi proiecte de apărare de amploare, menite să ajute statele membre să își consolideze capacitățile militare prin cooperare.

Prezentate vineri, cele cinci proiecte vizează dronele și sistemele antidronă, apărarea maritimă și a infrastructurii submarine, domeniul spațial, puterea aeriană și apărarea antirachetă.

Un accent deosebit va fi pus pe consolidarea flancului estic al continentului. O serie de incursiuni recente cu drone a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care cele nouă state care se întind de la Finlanda până la Bulgaria își pot întări capacitatea de descurajare și de răspuns în fața unor potențiale amenințări.

Vor fi alocate 325 de milioane de euro

Comisia a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea înființării și implementării acestor proiecte. La toate cele cinci participă 18 state membre, iar Ucraina este implicată în patru dintre ele.

Anunțul vine după noi avertismente din partea Agenției Europene de Apărare (EDA), care a semnalat că statele membre continuă să achiziționeze echipamente militare în principal pe cont propriu, și nu în comun.

Potrivit unei publicații recente a EDA, achizițiile realizate în colaborare au reprezentat doar 24% din investițiile în apărare în 2025 și rămân „distribuite inegal” între state și între diferitele domenii de capabilități.

Agenția arată că abordările naționale continuă să domine deciziile de achiziție, iar ciclurile de cumpărare și înlocuire a echipamentelor sunt în continuare „în mare măsură nesincronizate”, ceea ce limitează oportunitățile pentru investiții comune.

Luna trecută, programul franco-german de dezvoltare a viitorului avion de luptă FCAS (Future Combat Air System), promovat de ani de zile, a fost abandonat în urma unor dispute comerciale majore dintre cele două companii implicate, Dassault și Airbus.

În pofida acestui eșec, președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, a anunțat săptămâna trecută acordarea unui împrumut record de 3 miliarde de euro pentru gigantul aerospațial Airbus, destinat susținerii proiectelor comerciale ale companiei. Potrivit acesteia, împrumutul demonstrează că Europa „își consolidează capacitatea și autonomia strategică”.

Comisarul european pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a declarat că Europa trebuie să accelereze producția și investițiile comune în domeniul apărării, ceea ce presupune alocarea unor fonduri suplimentare.

„Există o nevoie reală de a acționa mai rapid, de a produce împreună și de a investi în securitate. Exact asta facem”, a spus ea.

Autonomia strategică a Europei

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a afirmat că cele cinci proiecte comune vor contribui la îmbunătățirea nivelului de pregătire militară al Uniunii Europene și, în același timp, vor consolida autonomia strategică a Europei.

„Cu o ambiție totală de finanțare de aproximativ 190 de miliarde de euro până în 2036, aceste proiecte vor juca un rol esențial în consolidarea capabilităților statelor membre și în menținerea siguranței Europei și a cetățenilor europeni”, a declarat acesta.

Anunțul Comisiei Europene vine cu doar câteva zile înaintea summitului NATO de la Ankara, Turcia.

Reuniunea este așteptată să se concentreze asupra modului în care aliații intenționează să îndeplinească noua țintă a NATO privind cheltuielile pentru apărare, de 3,5% din PIB până în 2035, angajament promovat de președintele american Donald Trump.