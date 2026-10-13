Duane „Keffe D” Davis a fost condamnat la 40 de ani de închisoare pentru că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur

Duane „Keffe D” Davis. Foto: Getty Images

Duane „Keffe D” Davis, fostul șef al unei bande criminale, a fost condamnat la 40 de ani de închisoare pentru că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur, acum 30 de ani. Un juriu l-a găsit pe Davis vinovat de crimă cu armă mortală în atacul armat din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996. Decizia nu este definitivă iar Davis a anunțat că va face apel, scrie, marți, BBC News.

Condamnarea bărbatului în vârstă de 63 de ani a fost prima dintr-un caz nerezolvat care a intrigat fanii hip-hop-ului de aproape 30 de ani.

Procurorii au susținut că, deși Davis nu a tras el însuși cu arma, el a fost liderul grupării care a comis crima. El a recunoscut în memoriile sale că a furnizat arma folosită.

Probele cheie în acest caz au fost propriile cuvinte ale lui Davis, care a recunoscut în mod repetat și public că se afla în Cadillacul alb din care au fost trase focurile de armă mortale.

În schimbul faptului că era protejat de urmărirea penală, el le-a spus autorităților despre rolul său în moartea lui Tupac Shakur în timpul unui interogatoriu secret al poliției din 2008, legat de moartea lui Notorious BIG, pe numele său real Christopher Wallace, care a fost ucis într-un atac armat la doar câteva luni după Tupac Shakur.

Davis a oferit detalii suplimentare despre rolul său în memoriile sale din 2019, „Compton Street Legend”, ceea ce a generat publicitate și interviuri în mass-media.

Însă cartea și interviurile pe care le-a oferit, în care a detaliat rolul său în uciderea lui Shakur, au anulat un acord de protecție pe care îl stabilise cu autoritățile, care blocase orice acuzație penală. Un judecător a permis apoi ca interviul său cu poliția să fie folosit în proces.

Shakur avea 25 de ani și se afla în apogeul carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci ale muzicii rap în momentul morții sale. El a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume.

Timp de trei decenii, ancheta privind uciderea sa a rămas unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, stimulând nenumărate conspirații, până la condamnarea lui Davis de luna trecută.

Pe tot parcursul procesului, avocații lui Davis au încercat să-i convingă pe jurați că acele comentarii ale sale erau ficțiune, bravadă și exagerări menite să vândă cărți și să facă bani.

Procurorii au susținut că, deși Davis, fost lider al bandei stradale South Side Compton Crips, nu a tras personal cu arma, el a ordonat împușcăturile și a furnizat arma pe care nepotul său, Orlando Anderson, a folosit-o pentru a deschide focul.

Anderson a murit într-un atac armat fără legătură în 1998, negând implicarea în uciderea lui Shakur.