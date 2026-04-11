După ce a pierdut o mină cheie de uraniu din Niger, Franța își îndreaptă atenția spre Botswana

Zăcământul Letlhakane e considerat una dintre cele mai mari resurse de uraniu neexploatate din lume.FOTO: Getty Images

Franța își îndreaptă atenția spre Botswana pentru noi acorduri legate de uraniu, la câteva luni după ce a pierdut accesul la mina Somair din Niger, unde deținea 63,4% din acțiuni. În același timp, Europa caută noi surse de combustibil nuclear, scrie Business Insider.

Grupul nuclear francez Orano a început ceea ce surse din industrie descriu drept un demers diplomatic discret, axat pe rezervele de uraniu ale Botswanei, după pierderea activelor din Niger. Această mutare face parte din efortul Franței de a-și refacer sursele de aprovizionare din Africa, după ce guvernul militar din Niger a naționalizat mina Somair, în care Orano avea o participație de 63,4%.

Potrivit publicației Jeune Afrique, Xavier Saint Martin Tillet, șeful diviziei miniere a Orano, și Pierre Fourrier, vicepreședinte pentru strategie și dezvoltare, au făcut parte din delegația care s-a întâlnit cu președintele Botswanei, Duma Boko, în timpul vizitei acestuia la Paris, în aprilie. Întâlnirea a avut loc în cadrul unor evenimente organizate de federația de afaceri MEDEF și arată interesul tot mai mare al Franței pentru uraniul din Botswana, în contextul în care Orano caută alte surse de aprovizionare din Africa după ieșirea din Niger.

La momentul relatării, la mina Somair se aflau aproximativ 1.500 de tone de uraniu, în valoare de circa 270 de milioane de dolari.

Uraniul din Botswana atrage tot mai mult interes

Botswana încearcă, la rândul său, să își diversifice sectorul minier, care depinde în mare parte de diamante, și se crede că deține rezerve de uraniu de aproximativ 800.000 de tone. Printre acestea se află și zăcământul Letlhakane, considerat una dintre cele mai mari resurse de uraniu neexploatate din lume.

Potrivit Africa Intelligence, Botswana ar putea avea unele dintre cele mai mari rezerve de uraniu din Africa, deși există încă obstacole importante în calea producerii de yellowcake, forma procesată de uraniu folosită pentru combustibil nuclear.

Primele planuri pentru deschiderea primei mine de uraniu din Botswana au fost discutate încă din 2009, însă progresele au fost lente. Recent, țara și-a intensificat eforturile pentru a deveni un posibil producător de uraniu, pe fondul scăderii vânzărilor de diamante. Din 2021, Botswana a căutat investiții în sectorul nuclear, inclusiv prin angajamente asumate la Viena în legătură cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Între timp, compania franceză Orano ar fi cerut și obținut aprobarea pentru licențe de explorare a uraniului pe o suprafață de aproximativ 15.000 de kilometri pătrați în districtul Ghanzi, din vestul Botswanei. Acest lucru arată interesul tot mai mare pentru resursele țării, într-un moment în care Europa încearcă să își asigure combustibil nuclear.

Pierderea Nigerului obligă Franța să își schimbe planurile

Interesul nou al Franței pentru Botswana vine după deteriorarea relațiilor cu Nigerul, în urma loviturii de stat militare din 2023.

Junta militară de la Niamey a anulat acordurile de cooperare cu Franța și a naționalizat mina de uraniu SOMAIR, astfel că Orano a pierdut atât permisul de exploatare, cât și controlul operațional.

Guvernul militar a spus că decizia a fost luată din cauza a ceea ce a numit un „comportament iresponsabil, ilegal și nedrept” din partea companiei franceze de stat.

„În fața comportamentului iresponsabil, ilegal și nedrept al Orano, companie deținută de statul francez, un stat ostil Nigerului din 26 iulie 2023 (...), guvernul Nigerului a decis, în deplină suveranitate, să naționalizeze Somair”, a transmis junta.

Autoritățile militare au mai spus că zeci de ani de exploatare externă a uraniului au adus Nigerului „mizerie, poluare, rebeliune, corupție și pustiire”, în timp ce Franța a fost principalul beneficiar.

Junta a mai susținut că uraniul a fost cumpărat la prețuri sub nivelul pieței, deși acesta a alimentat o parte importantă a producției de energie electrică din Franța.

Potrivit Reuters, tensiunile au crescut și mai mult după ce un transport de concentrat de uraniu a părăsit situl minier Arlit fără implicarea Orano.

Compania a avertizat că acel transfer implică „riscuri grave de siguranță și securitate”, în timp ce Nigerul a spus că are „dreptul legitim” de a vinde uraniul conform regulilor pieței.

Cererea mare la nivel global crește presiunea

Căutarea unor surse alternative vine într-un moment în care Franța încearcă să își întărească parteneriatele în domeniul combustibilului nuclear, după problemele apărute în aprovizionarea cu uraniu.

La al doilea Summit pentru Energie Nucleară de la Paris, președintele Emmanuel Macron a cerut creșterea exporturilor de uraniu din Kazahstan, pentru a sprijini planurile Europei de extindere a energiei nucleare. Kazahstanul este în prezent cel mai mare producător de uraniu din lume, asigurând aproximativ 40% din oferta globală.

În același timp, Orano își extinde lanțul de aprovizionare și spre Occident, după ce Departamentul Energiei al SUA a anunțat un program de 2,7 miliarde de dolari pentru creșterea capacității de îmbogățire a uraniului. Programul include 900 de milioane de dolari pentru Orano Federal Services, filiala americană a companiei franceze, care vor ajuta la finanțarea unei noi instalații în Tennessee. Acest lucru crește și mai mult nevoia de surse sigure și stabile de uraniu.