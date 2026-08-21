După vizita lui Putin în zonă, Rusia trage cu rachete în jurul insulelor Kurile. De ce protestează Japonia

Flota rusă din Pacific a anunțat joi că lansase rachete Bastion sol-navă de pe Etorofu, cea mai mare insulă din arhipelagul disputat, simulând un atac asupra unor nave inamice și lovind toate țintele aflate la aproximativ 300 km distanță. sursa foto: Getty

Rusia a tras rachete Bastion în jurul unui arhipelag pe care îl controlează, dar pe care Japonia îl consideră al său, adâncind o dispută teritorială veche de aproape două secole. Exercițiile vin imediat după vizita lui Putin în zonă și au declanșat furie la Tokyo, scrie The Guardian.

Japonia a criticat testele cu rachete efectuate de marina rusă în jurul insulelor Kurile, vizitate săptămâna trecută de Vladimir Putin, pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două țări.

Flota rusă din Pacific a anunțat joi că lansase rachete Bastion sol-navă de pe Etorofu, cea mai mare insulă din arhipelagul disputat, simulând un atac asupra unor nave inamice și lovind toate țintele aflate la aproximativ 300 km distanță.

Potrivit relatărilor, oficialii au declarat că exercițiile au inclus un submarin cu propulsie nucleară și un crucișător purtător de rachete ghidate.

Putin a declanșat o convocare reciprocă a ambasadorilor la Tokyo și la Moscova prin prima sa vizită de săptămâna trecută pe Etorofu, cea mai mare dintre cele patru insule ale grupului. Acestea sunt numite Teritoriile de Nord sau Cele Patru Insule Nordice în Japonia și fac parte din Insulele Kurile, potrivit Rusiei.

Toshimitsu Motegi, ministrul japonez de externe, a declarat joi, în timpul unei vizite în Oman: „Nu putem tolera mișcări de întărire a puterii militare pe Cele Patru Insule Nordice, pentru că ele contravin poziției țării noastre (privind aceste teritorii)”.

Disputele teritoriale privind insulele datează din secolul al XIX-lea. Uniunea Sovietică le-a preluat de la Japonia la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Exercițiile flotei ruse au început pe 4 august, iar Japonia a fost informată în prealabil că vor include trageri cu muniție reală. Pe 5 august, Japonia a înaintat un protest față de manevrele de amploare.

Potrivit agenției ruse de presă Tass, la exerciții au participat „aproximativ 60 de nave de suprafață, submarine și nave de suport, în jur de 30 de avioane, elicoptere și sisteme aeriene fără pilot ale aviației navale a flotei din Pacific, precum și peste 13.000 de militari”.

Putin a urmărit o parte dintre exerciții de pe crucișătorul Variag pe 12 august, în cadrul vizitei sale pe insulele disputate și în Sahalin, marea insulă incontestabil rusească aflată la nord de Hokkaido.

„Din păcate, regiunea devine tot mai predispusă la conflicte, în condițiile în care NATO caută să obțină un punct de sprijin aici și în care apar noi blocuri militare și politice”, a declarat Putin, la bordul navei-amiral. „Există eforturi și planuri de a desfășura noi sisteme de armament aici, ceea ce creează amenințări pentru țara noastră”.

Exercițiile rusești sunt programate să continue până pe 29 august.