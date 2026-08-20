Insulele Kurile: Cum a provocat o vizită a lui Putin reaprinderea un conflict între Rusia și Japonia, vechi de 150 de ani

Insula Matua, Arhipeleagul Kurile. Foto: Getty Images

Conflictul diplomatic dintre Japonia și Rusia se extinde tot mai mult, după vizita controversată pe care Vladimir Putin a făcut-o recent în arhipeleagul Kurile, un grup de insule ale Rusiei revendicate de japonezi, informează The Guardian: Moscova l-a convocat marți pe ambasadorul Japoniei, la o zi după ce Serghei Lavrov a fost umilit la Moscova de reprezentantul diplomatic japonez, care a refuzat cererea.

Vladimir Putin a vizitat joia trecută insula Iturup (Etorofuto), cea mai mare din lanțul Kurilelor (Chishima) - a fost prima oară când liderul de la Kremlin a vizitat teritoriul ocupat și administrat de Rusia dar revendicat de Japonia.

Insulele Chishima/Kurile sunt în continuare un punct major de ruptură între Rusia și Japonia, fiind motivul pentru care cele două țări nu au încheiat niciodată un acord formal de pace după Al Doilea Război Mondial.

Prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a criticat vizita lui Putin în insulele Kurile, calificând-o drept „absolut inacceptabilă”.

Vizita lui Putin „a înrăutățit percepția Japoniei asupra Rusiei”, le-a spus Takaichi jurnaliștilor, reafirmând că arhipelagul reprezintă „un teritoriu care aparține în mod unic Japoniei, atât din punct de vedere istoric, cât și potrivit dreptului internațional”.

Kurilele sunt un arhipeleag compus din 56 de insule vulcanice, care se întinde pe o distanță de 1.200 de kilometri, din „vârful” Peninsulei Kamceatka (Rusia) până în apropierea coastei de nord-est a insulei Hokkaido (Japonia).

Care e importanța strategică a Insulelor Kurile și de ce nu vrea Rusia să renunțe la ele

Teritoriul disputat de Rusia și Japonia constă în patru insule din cadrul acestui arhipeleag, aflate în apropiere de coastele Japoniei și care au fost ocupate de fosta Uniune Sovietică în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Aceste 4 insule sunt cunoscute în Japonia sub numele de „Hoppo Ryodo” sau Teritoriile Nordice, în vreme ce Rusia le consideră, pur și simplu, parte a insulelor Kurile.

Când Japonia a anexat Hokkaido, în 1869, a preluat inclusiv controlul acestor 4 insule. În 1875, în urma unui tratat între Rusia țaristă și Japonia, japonezii au primit întregul arhipeleag al Kurilelor, în schimbul controlului rusesc asupra insulei Sahalin, aflată în nordul Japoniei.

După Al Doilea Război Mondial, în 1951, în cadrul discuțiilor pentru semnarea unui tratat de pace la San Francisco, Japonia a fost de acord cu cedarea Kurilelor către URSS, mai puțin cele 4 insule. URSS nu a acceptat propunerea și nu a semnat acest tratat.

În 2026, Vladimir Putin a devenit al doilea lider rus care a vizitat Kurilele, după cele patru vizite făcute anterior de Dmitri Medvedev, în perioada 2010-2015, în calitate de premier sau președinte.

Vizita lui Putin are încărcătură simbolică, notează The Guardian: Japonia și-a accentuat retorica anti-rusă, după declanșarea invaziei în Ucraina, în februarie 2022 și a impus sancțiuni economice Moscovei.

Cele 4 insule aflate în dispută între Rusia și Japonia, deoarece permit accesul la zone de pescuit. Japonia putea pescui în această regiune, dar plătea Rusiei pentru acest drept - înțelegere ce a picat însă în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina. De asemenea, Rusia și-a mărit prezența militară pe aceste insule: Controlul asupra lor asigură accesul flotei ruse staționate în Vladivostok spre Pacific, deoarece aceste ape nu îngheață în timpul iernii.



