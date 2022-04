Echipa Antena 3, surprinsă de un atac în Ucraina. Imagini cu satele bombardate de ruşi în regiunea Nicolaev

Casele ucrainenilor din Nicolaev sunt distruse de rachetele ruseşti, iar zeci de oameni nevinovaţi au murit.

Cei care au supravieţuit au devenit din fermieri, apărători ai patriei.

Situaţia în sudul Ucrainei este în continuare tensionată, iar oraşul Nicolaev este bombardat aproape fără oprire timp de o lună.

Trimișii speciali Antena 3, Cristi Popovici şi Costi Pahonţu, au prezentat imagini cumplite cu dezastrul lăsat în urmă de bombardamentele armatei lui Vladimir Putin.

Casele din regiunea Nicolaev, distruse de rachetele lansate de ruşi

"Gospodăria aceasta a fost distrusă de o rachetă. Din păcate, proprietarul nu a avut timp să fugă şi a decedat. Trupul neînsulfeţit se află undeva în spatele meu. Grajdul şi casa au fost distruse. Sunt atacuri la nimereală, la întâmplare, şi civili care mor nevinovaţi",a transmis Cristi Popovici de pe linia frontului.

Ieri, în ziua 36 de război, echipa Antena 3 a fost în centrul orașului Nicolaev, dar şi în împrejurimi, unde au asistat la atrocităţile lăsate în urmă de armata rusă.

Cristi Popovici, despre cel mai tensionate 5 minute din viaţa sa

În ziua 36 de război, echipa Antena 3 a fost ieri la 30 de kilometri distanță de Nicolaev, acolo unde au văzut imagini cumplite cu dezastrul lăsat în urmă de bombardamentele armatei ruse.

Ucrainenii trăiesc într-un stres continuu, pentru că nu se ştie unde şi când va fi următorul atac.

Încă de la începutul războiului, oraşul Nicolaev a fost invadat de tancurile armatei ruse şi bombardat fără încetare.

"Jurnal de război, ziua 36. Si ce zi!

Unii îmi spun ca sunt inconștient ca ne-am dus sa filmam chiar in zona bombardamentelor, altii ca suntem curajoși. Le spun tuturor ca suntem jurnaliști si asta facem noi. Transmitem de pe teren, uneori din cele mai periculoase zone. Astăzi am ajuns într-un sat, aflat la 30 de kilometri de Nicolayev. In plin camp de luptă. Drumul este plin de cratere, de la bombardamente.

Rachetele si celelalte proiectile ale rușilor lovesc insa si gospodăriile oamenilor, sau depozitele unde agricultorii își tin utilajele. Am intrat într-un astfel de depozit la câteva minute după ce o racheta l-a distrus si a pătruns până in buncărul de dedesubt. L-am urmat pe proprietar care isi căuta muncitorii printre ruine, fum si foc.

Am ieșit in siguranță, conștientizând abia mai târziu ca pericolul unei explozii nu trecuse, cand eram noi înăuntru. Îmi urmez instinctul in astfel de situații si mereu mi-a fost bine. Sper sa o tin tot asa. Aveti in link-ul din comentarii cele mai tensionate 5 minute din viața mea", a scris Cristi Popovici pe pagina sa de Facebook.

În ultimele zile, trupele ruse au atacat nouă așezări, avariind cel puțin opt clădiri civile, inclusiv case și magazine din Doneţk.

Cele mai bombardate localități din regiune au fost Mariupol, Marinka, Krasnohorivka, Avdiivka, Vuhledar, Volnovakha, Zalizne, Ocheretyne (Oleksandrivska TG) și Novoselivka-3, potrivit poliției din Ucraina.

