Economia Marii Britanii „se apropie de recesiune”: Până la 250.000 de oameni ar putea rămâne fără joburi

Publicat la 10:06 20 Apr 2026 Modificat la 10:09 20 Apr 2026

Aproximativ 250.000 de britanici ar putea rămâne fără loc de muncă până la jumătatea anului 2027, în contextul în care economia Marii Britanii „se apropie de recesiune”, arată o analiză realizată după ce încrederea mediului de afaceri a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu.

În timp ce ministrul de finanțe, Rachel Reeves, a convocat șefii marilor bănci pentru discuții menite să limiteze efectele crizei, două rapoarte realizate de firme importante de audit evidențiază amploarea riscurilor economice pentru Regatul Unit, scrie The Guardian.

Închiderea, ca reacție din partea Iranului, a rutei comerciale din strâmtoarea Ormuz și atacurile asupra statelor din regiune, care au dus la creșterea accelerată a prețurilor la petrol și gaze, vor provoca cel mai mare șoc economic de după pandemie, potrivit EY Item Club, un grup de analiză economică.

Un raport separat realizat de Deloitte arată că directorii financiari ai marilor companii britanice încep deja să își reducă planurile de cheltuieli, o decizie care ar putea afecta activitatea economică și angajările.

EY Item Club estimează că economia Marii Britanii va stagna în al doilea și al treilea trimestru al acestui an, ceea ce crește riscul de recesiune, definită ca două trimestre consecutive de contracție economică.

Creșterea economică ar urma să scadă de la 1,4% în 2025 la doar 0,7% anul acesta, încetinind avansul care se contura după creșterea peste așteptări a produsului intern brut din februarie.

Potrivit aceleiași analize, rata șomajului ar putea ajunge la 5,8% până la jumătatea lui 2027, de la nivelul actual de 5,2%, cel mai ridicat din ultimii cinci ani. Aproape 250.000 de persoane ar putea să își piardă locul de muncă din cauza crizei din Orientul Mijlociu.

Matt Swannell, consilier economic principal al grupului, a declarat: „Creșterea rapidă a costurilor cu energia și perturbările din lanțurile de aprovizionare vor împinge economia britanică la limita unei recesiuni tehnice la mijlocul acestui an. Puterea de cumpărare a consumatorilor va fi afectată, iar condițiile de finanțare mai scumpe și incertitudinile economice globale vor tempera planurile de investiții ale companiilor”.

Evaluarea pesimistă vine după ce Fondul Monetar Internațional a arătat, săptămâna trecută, că Marea Britanie a înregistrat cea mai mare revizuire în scădere a creșterii economice dintre țările G7, cu o prognoză de 0,8% pentru 2026, față de 1,3% estimat în ianuarie.

EY Item Club estimează și o creștere a inflației până aproape de 4% în a doua jumătate a anului 2026, aproape dublu față de ținta de 2% a Băncii Angliei, dar consideră că banca centrală nu va reacționa prin majorări bruște ale dobânzilor.

Directorii financiari ai companiilor britanice sunt deja mai pesimiști decât în orice moment de la începutul pandemiei de COVID-19, potrivit raportului Deloitte. Încrederea acestora a scăzut la un nivel net de -57% în perioada 16-30 martie, de la -13% în trimestrul anterior, arată sondajul realizat în rândul CFO.

Aceștia consideră că evoluțiile geopolitice reprezintă cel mai mare risc extern pentru afacerile lor.

„Liderii financiari se confruntă cu un nivel ridicat de incertitudine și se concentrează pe gestionarea riscurilor legate de geopolitică, creșterea prețurilor la energie și costurile mai mari de finanțare”, a declarat Ian Stewart, economist-șef la Deloitte UK.

Întrebați despre consecințele evoluțiilor geopolitice negative în următorii trei ani, principalele trei temeri ale directorilor financiari sunt costurile energiei (61%), inflația și dobânzile (61%) și creșterea numărului de atacuri cibernetice (60%).

Criza din Iran a avut deja un impact imediat asupra costurilor energiei, cu efecte potențiale asupra inflației și ratelor dobânzilor.

Statele Unite au raportat, de asemenea, o creștere a atacurilor cibernetice asociate Iranului asupra infrastructurii critice.

În fața acestor riscuri, directorii financiari au adoptat strategii mai prudente, reducând planurile de cheltuieli, ceea ce susține estimările privind încetinirea creșterii economice.

Controlul costurilor și acumularea de lichidități au devenit priorități, în timp ce planurile de investiții și angajări au fost reduse.

„Rareori, în ultimii 16 ani, directorii financiari din Marea Britanie au fost atât de concentrați pe reducerea costurilor ca în prezent”, a spus Stewart. „Acest mediu dificil îi determină să își reducă așteptările privind profitabilitatea și să se concentreze pe scăderea cheltuielilor și conservarea lichidităților. Prioritatea imediată este întărirea bilanțurilor în fața acestor riscuri externe”.