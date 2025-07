Ellen DeGeneres spune că s-a mutat în Anglia din cauza lui Donald Trump: „Totul e mai bine aici”

Ellen DeGeneres spune că s-a mutat în Anglia din cauza lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Vedeta americană de televiziune Ellen DeGeneres a apărut pentru prima dată în public de la mutarea sa în Marea Britanie, mărturisind că a decis să se stabilească în Anglia chiar în ziua de după realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA.

Prezentă la un eveniment în Cheltenham, Gloucestershire, Ellen a spus că viața „este pur și simplu mai bună” în Regatul Unit, potrivit BBC.

Ea a dezvăluit că ea și soția sa, Portia de Rossi, iau în calcul să se recăsătorească în Anglia, în contextul în care în SUA au apărut mișcări politice care încearcă să anuleze dreptul la căsătoria între persoane de același sex. „America poate fi încă un loc în care e înfricoșător pentru oameni să fie ei înșiși”, a spus DeGeneres.

„Rămânem aici”

Ellen DeGeneres a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea americană în ultimele trei decenii, grație talk-show-ului ei de zi, sitcomului omonim din anii ’90, găzduirii premiilor Oscar, Grammy și Emmy, dar și rolului vocal din Finding Nemo.

După încheierea emisiunii sale în 2022, Ellen a susținut un turneu de adio în 2024 și a cumpărat o casă în regiunea Cotswolds, o zonă pitorească din sudul Angliei.

Duminică, în cadrul unui eveniment găzduit de teatrul Everyman din Cheltenham, jurnalistul Richard Bacon a întrebat-o dacă este adevărat că s-a mutat din cauza lui Donald Trump. „Da”, a răspuns Ellen.

Ea a explicat că inițial plănuiau să petreacă doar câteva luni pe an în Regatul Unit, dar contextul politic a schimbat planurile: „Am ajuns aici cu o zi înainte de alegeri și dimineața am primit o grămadă de mesaje de la prieteni cu emoji-uri care plâng. Și am zis: ‘A câștigat’. Așa că ne-am spus: ‘Rămânem aici’”.

Pe rețelele sociale, Ellen a arătat fragmente din noua sa viață la țară.

„Este absolut superb. Nu suntem obișnuite cu genul acesta de frumusețe. Satele, orașele, arhitectura, tot ce vezi e fermecător și viața e mai simplă. E curat. Totul e mai bun, de la modul în care sunt tratate animalele până la cât de politicoși sunt oamenii. Iubesc locul ăsta”.

„Ne-am mutat în noiembrie, ceea ce nu e chiar perioada ideală, dar am văzut zăpadă pentru prima dată în viață. Ne place foarte mult aici. Portia și-a adus caii, eu am găini și am avut oi timp de două săptămâni”, a mai adăugat ea.

Ar vrea o emisiune britanică

Ellen a recunoscut că îi este dor de show-ul ei, dar nu crede că același format ar mai funcționa astăzi. „Mi-aș dori să meargă, pentru că aș face același lucru aici. Mi-ar plăcea să fac din nou ceva similar, dar cred că oamenii se uită acum pe telefon sau nu mai sunt atât de atenți la televizor. Suntem copleșiți de informație și divertisment”.

În ceea ce privește viitorul, DeGeneres a spus că își va alege următorul proiect „cu mare grijă”: „Nu știu încă ce va fi. Vreau să mă distrez, să fac ceva. Îmi plac găinile mele, dar parcă mă cam plictisesc”.