Elon Musk a inaugurat dansând prima fabrică Tesla din Europa, în Germania

Musk a fost văzut dansând în timp ce prezida livrarea primelor maşini fabricate în Germania, ale Tesla, către 30 de clienţi şi familiile acestora, la uzina de 5 miliarde de euro a producătorului auto, transmite CNBC, citată de News.ro.

”Este o zi grozavă pentru fabrică”, a spus Musk, potrivit Reuters.

"Suntem extrem de încrezători că lumea poate trece la un viitor energetic durabil, cu o combinație de energie solară, eoliană, plus stocarea bateriilor și vehicule electrice", a spus Musk într-un discurs la ceremonie.

"Vreau să asigur pe toată lumea că puteți avea speranță în viitor, ar trebui să aveți speranță în viitor", a adăugat el.

Elon Musk dancing at the opening of the new #gigafactory just outside Berlin, where he was handing the first Tesla Model Y vehicles to their owners #GigaBerlin pic.twitter.com/mxcO8RYs6T