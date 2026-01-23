Elon Musk, la Davos: Tesla va comercializa roboţi umanoizi până la sfârşitul anului 2027

Elon Musk, directorul executiv al companiei Tesla. Sursa foto: Hepta

Tesla va comercializa roboţii săi umanoizi Optimus până la sfârşitul anului viitor, a declarat directorul executiv al acestei companii, miliardarul Elon Musk, marţi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează DPA, conform Agerpres. Anunţul oficialului a venit după ce, la finalul anului trecut, el şi-a exprimat dorința de a produce o adevărată armată de roboți Tesla în Silicon Valley.

Roboţii îndeplinesc deja sarcini simple în fabricarea vehiculelor electrice ale companiei Tesla, a adăugat el. În urmă cu aproape două săptămâni, miliardarul american a vorbit despre secretul din spatele lui Optimus, robotul care ar putea schimba lumea.

Tesla va începe comercializarea modelului Optimus "dar numai atunci când vom fi siguri că acesta oferă o fiabilitate ridicată, un nivel foarte ridicat de siguranţă şi o gamă foarte largă de funcţionalităţi", a spus el. "Practic, îi poţi cere să facă orice doreşti", a adăugat Elon Musk.

În timp ce vânzările de autovehicule Tesla scad, Elon Musk a prezis de ceva vreme deja că viitorul companiei va consta în roboţi şi vehicule fără şofer.

La Davos, el şi-a repetat predicţia conform căreia roboţii îi vor depăşi ca număr pe oameni şi vor satisface toate nevoile umane, având grijă de copii, de vârstnici şi de animalele de companie. În trecut, Musk a prezis că Optimus va fi un chirurg excepţional.

El a mai prezis că inteligenţa artificială (AI) va fi "mai inteligentă decât orice om până la sfârşitul acestui an, dar mai bine aş spune că nu mai târziu de anul viitor".

"Iar apoi, probabil până în 2030 sau 2031, să zicem peste cinci ani de acum înainte, AI va fi mai inteligentă decât întreaga omenire la un loc", a adăugat Elon Musk.

Absenţa unei cantităţi suficiente de energie electrică la nivel global afectează progresul AI, a adăugat el, cerând mai multă energie solară pe post de soluţie. Compania Tesla este activă şi în acest domeniu.

Software-ul Grok, creat de compania xAI a lui Elon Musk, concurează cu alţi dezvoltatori de AI, precum inventatorul lui ChatGPT, OpenAI, însă a fost criticat pentru funcţiile sale de sexualizare a unor imagini cât se poate de obişnuite ale unor femei şi fete.

Miliardarul american Elon Musk a făcut adeseori în trecut predicţii pe care Tesla nu a putut însă să le îndeplinească.