Elveția vrea să-și doteze armata cu un batalion de drone. Unitatea va fi creată din 2028

1 minut de citit Publicat la 18:44 27 Aug 2026 Modificat la 18:44 27 Aug 2026

În ultimii ani, dronele au devenit un instrument din ce în ce mai utilizat în conflicte / sursă foto: Getty Images

Ministerul Apărării al Elveţiei a anunţat joi intenţia de a înfiinţa un batalion de drone în cadrul armatei, într-un context general de reînarmare în Europa, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Începând din 2028, armata va conta pe propriul său batalion de drone pentru explorare, acţiune şi apărare”, a indicat ministerul într-un comunicat.

„Instrucţia în acest domeniu va fi întărită în paralel” cu crearea unui serviciu militar specializat, a adăugat ministerul.

Micul stat alpin are o armată de miliţie, bărbaţii având obligaţia de a satisface serviciul militar şi ulterior de a participa, timp de mai mulţi ani, la stagii care durează câteva săptămâni în fiecare an.

Ministerul Apărării subliniază că dronele, apărarea contra dronelor şi robotica au devenit o „prioritate strategică” pentru Elveţia.

„Asociate cu inteligenţa artificiala, robotica şi dronele au schimbat fundamental modul de desfăşurare a războiului. Dronele câştigă în importanţă şi sunt din ce în ce mai utilizate în conflictele hibride”, adaugă instituţia.

Ministrul mai subliniază, în context, că a observat şi în Elveţia o creştere a numărului de zboruri cu drone deasupra infrastructurii militare şi critice.

În ultimii ani, dronele au devenit un instrument din ce în ce mai utilizat în conflicte, atât pentru pentru supraveghere şi culegere de informaţii, cât şi pentru atacuri şi ţintirea poziţiilor inamice.