De ce apare periodic fake news-ul cu "Elveția angajează 85 000 de străini cu 6.500 de euro salariu". A fost dezmințit oficial

O dezinformare potrivit căreia Elveția ar recruta 85.000 de lucrători străini, inclusiv persoane fără calificare, cu salarii lunare cuprinse între 3.500 și 6.500 de euro, a început să circule iar pe internet. FOTO: Getty Images

O dezinformare potrivit căreia Elveția ar recruta 85.000 de lucrători străini, inclusiv persoane fără calificare, cu salarii lunare cuprinse între 3.500 și 6.500 de euro, a început să circule iar pe internet. Fake-news-ul reluat cel mai recent de un site francez circulă încă din 2022 și a fost dezmințit în repetate rânduri de autoritățile elvețiene.

Fake-newsul susține că Elveția ar fi lansat o campanie masivă de recrutare în străinătate, pentru locuri de muncă în sănătate, IT, inginerie, transporturi, educație, restaurante și hoteluri, iar salariile promise ajung până la 6.500 de euro pe lună.

Informația a fost preluată de influenceri, reviste și numeroase site-uri, fiind distribuită intens pe rețelele sociale în mai multe țări din Europa. Titlurile folosesc salariile ridicate și imaginea Elveției ca țară prosperă pentru a atrage cât mai multe accesări.

O investigație realizată de televiziunea publică elvețiană RTS și publicată de Swissinfo în decembrie 2025 arată că este vorba despre o știre falsă devenită virală. Informația reapare periodic, deși nu este susținută de niciun anunț oficial și de nicio sursă verificabilă.

Patrick Haack, profesor de strategie și management responsabil la HEC Lausanne, Facultatea de Înalte Studii Comerciale a Universității din Lausanne, a explicat că asemenea informații false circulă tot mai ușor atât online, cât și în presa tradițională.

"Răspândirea intenționată a conținuturilor false este astăzi larg răspândită în presa digitală și tradițională", a declarat Patrick Haack.

Profesorul consideră că materialele despre presupusa recrutare a celor 85.000 de muncitori au fost create special pentru a genera trafic.

"Este probabil vorba despre conținut clickbait, adică conceput pentru a atrage clicuri prin titluri și imagini exagerate sau înșelătoare.", a spus Haack.

RTS a cerut explicații Secretariatului de Stat pentru Economie din Elveția, SECO. Instituția a transmis că nu poate identifica originea cifrei de 85.000 de persoane și că aceasta nu provine nici de la serviciile sale, nici de la Oficiul Federal de Statistică

"SECO nu poate determina originea acestor date. Conform cercetărilor noastre, acestea nu provin de la serviciile noastre și nici de la Oficiul Federal de Statistică. Recomandăm maximă prudență în interpretarea acestor cifre", a declarat Fabian Maienfisch, purtător de cuvânt al SECO.

Potrivit investigației, falsa informație circulă frecvent din 2022, fiind reluată de jurnaliști, influenceri și publicații online. Articolele nu indică surse clare, iar informațiile sunt adesea greșite sau incomplete.

Dar de unde a apărut cifra cu cele 85.000 de locuri de muncă

Agenția elvețiană de recrutare Adecco este adesea citată în articole ca o poartă de acces către aceste locuri de muncă celebre.

Cercetând comunicatele de presă ale grupului, RTS a dat peste această cifră, dar într-un context complet diferit. În februarie 2024, Adecco s-a angajat să recruteze 85.000 de refugiați și să instruiască 17.000 de persoane în întreaga lume până la sfârșitul anului 2027. Nu a existat nicio legătură directă între Elveția și deficitul grav de forță de muncă menționat în articole. Dar este o coincidență care servește drept cameră de ecou pentru informațiile false.

"Nu eram conștienți de existența acestei știri false", a declarat Nadia Vitale, purtătoare de cuvânt a Adecco Group. "În Indexul nostru elvețian al deficitului de competențe din 2025, publicat săptămâna trecută, am constatat, dimpotrivă, că deficitul se diminuează pentru al doilea an consecutiv din cauza încetinirii economice."

Ambasada Elveției în Kosovo a reacționat public: " Atenție la știrile false! "

Știrea falsă a circulat anterior și în Kosovo, unde mai multe publicații au anunțat că Elveția ar fi "deschis porțile" pentru 85.000 de muncitori străini. Ambasada Elveției în Kosovo a reacționat public și a avertizat că informațiile sunt false, potrivit The GeoPost.

"Atenție la știrile false! În ultima perioadă, pe rețelele sociale și în publicațiile online au circulat afirmații potrivit cărora Elveția își deschide piața muncii pentru 85.000 de lucrători străini. Aceste informații sunt false”, a transmis Ambasada Elveției.

Ambasada menționeză că "așa cum se menționează în comunicatul de presă oficial din 19 noiembrie 2025, Consiliul Federal Elvețian a decis să mențină cotele existente pentru resortisanții țărilor terțe (țări din afara spațiului Schengen) pentru anul 2026".

"Anul viitor, în Elveția pot fi recrutați maximum 8.500 de lucrători calificați și specialiști din țări terțe. Aceasta include 4.500 de permise de ședere (B) și 4.000 de permise pe termen scurt (L)", a adăugat reacția Ambasadei Elveției în Kosovo, potrivit Telegraph.